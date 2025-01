Gli analisti fanno una previsione audace sulla vittoria di Dodgers in totale per la stagione 2025

Los Angeles Dodgers ha fatto la stagione postale in una dodicesima stagione dopo aver completato un record di 98-64 e ha vinto la National League West una terza volta consecutiva.

Dopo un’altra stagione regolare dominante, Dodgers ha fatto una guida post -stagione per il loro ottavo titolo delle World Series e ha sconfitto New York Yankees in cinque partite.

In questa stagione, Dodgers ha aggiunto un talento ancora più significativo alla loro lista.

Alcune acquisizioni notevoli includono l’inizio del vaso Blake Snell, l’avvio di Poki Sasaki e il lanciatore di soccorso Tanner Scott.

Un analista della MLB ha ottenuto una previsione audace di quanti vincino Dodgers che arrivano nella stagione 2025.

“Dodgers vince un importante record di oltre 117 partite”, ha detto Keith Costas tramite MLB Network.

117 vincitore per Dodgers⁉#Mlbnhotstove Fai una previsione audace per Los Angeles in arrivo nella prossima stagione. pic.twitter.com/xnabvfqs6d – MLB Network (@MLBnetwork) 28 gennaio 2025

Costas crede che Dodgers batterà il record per 116 guadagni stagionali regolari stabiliti da Seattle Mariners nel 2001.

Dodgers si avvicinò al record del 2022 quando vinsero 111 partite, ma Costas crede che il 2025 sia l’anno in cui il record è finalmente battuto.

Con la quantità di potere stellare a Los Angeles, molte persone probabilmente vedono perché Costas abbia fatto questa previsione, ma solo il tempo mostrerà se ha ragione.

Se i Dodgers possono rimanere in salute, potrebbero avere una legittima possibilità di battere il record dei Mariners.

Va notato che Seattle non ha raggiunto le World Series in quella stagione.

I Dodgers stanno cercando i loro primi titoli delle World Series back-to-back mentre entrano nella stagione 2025 con un elenco simile a una squadra All-Star.

