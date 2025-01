Gli analisti fanno una previsione sorprendente su Eagles la prossima stagione

I Philadelphia Eagles sono tornati al Super Bowl dopo aver perso l’anno passato a causa di un crollo alla fine della stagione.

Grazie all’esibizione di All-Pro, che corre indietro Saquon Barkley, una difesa e Co. d’élite, Philly è in posizione di prima classe per riportare il trofeo Lombardi a Filadelfia.

Tuttavia, l’analista Andrew Perloff crede che gli Eagles siano stati creati per una regressione la prossima stagione.

“Gli Eagles stanno facendo un passo indietro l’anno prossimo … hanno corso (Saquon) nel terreno quest’anno”, ha detto Perloff mercoledì via “Maggie e Perloff”.

“Aquile fanno un passo indietro l’anno prossimo.”@andrewperloff Pensare che il primo anno di Saquon Barkley a Philly porterà a un aquile indebolito la prossima stagione pic.twitter.com/mm3phpydjp – Maggie e Perloff (@maggieandperl) 29 gennaio 2025

Quindi Perloff pensa che gli Eagles peggioreranno la prossima stagione perché Barkley potrebbe non essere così sano.

Questo punto è certamente interessante, soprattutto considerando che Barkley sta compiendo 28 anni, il che è qualcosa di vecchio per una NFL che corre indietro.

Continua anche a sapere quanto è un punto focale Barkley all’interno della violazione delle Eagles.

Sanno che sta prendendo la palla perché ha messo oltre 2.000 cortili precipitanti in questa stagione.

Sfortunatamente per i fan di Eagles, hanno visto il regresso della loro squadra nella memoria recente dopo averlo fatto il Super Bowl.

Dopo aver raggiunto l’ultima partita della stagione 2022, la squadra ha vacillato lungo il tratto e non è riuscita a camminare oltre il wildcard round nel 2023.

Non vi è alcuna garanzia di sport che le squadre tornino al campionato la stagione successiva.

Guarda Dan Marino e Miami Dolphins o Chicago Bulls dopo che Michael Jordan è partito.

Se Eagles vince il Super Bowl ora stanno meglio.

PROSSIMO: Il giocatore precedente fa una sorprendente composizione QB per Jalen Hurts