Gli analisti hanno molta fiducia nella decisione su dove firmerà Pete Alonso

I New York Mets hanno raggiunto la postseason del 2024 con un record di 89-73 dopo aver saltato i playoff del 2023.

Dopo una sconfitta nella National League Championship Series, i Mets sono stati impegnati in questa offseason per migliorare il proprio roster per la stagione 2025.

I Mets hanno firmato il top free agent Juan Soto dei New York Yankees con un contratto di 15 anni del valore di 765 milioni di dollari insieme a una manciata di altre acquisizioni.

Sebbene i Mets abbiano fatto molte mosse in questa offseason, uno dei loro giocatori di lunga data, Pete Alonso, rimane senza contratto come free agent.

L’analista della MLB Jeff Joyce ha rivelato la sua forte convinzione su dove Alonso firmerà prima della stagione 2025.

“Penso che se abbiamo imparato qualcosa, Pete Alonso vuole davvero diventare un Met di New York”, ha detto Joyce tramite MLB Network Radio su Sirius XM.

"Non mi sorprenderebbe vedere Alonso… restare #Mets."

Rapporti recenti indicano che Alonso sta cercando un accordo più lungo di quello che i Mets sono disposti a dargli a questo punto, il che ha fatto sì che i negoziati si trascinassero più a lungo di quanto entrambe le parti probabilmente vorrebbero.

Joyce afferma che Alonso potrebbe firmare un contratto più breve e utilizzare la stagione 2025 come una sorta di anno di prova per poi ottenere un accordo più grande la prossima stagione.

Alonso è entrato in campionato nel 2019 con i Mets e ha giocato tutte e sei le stagioni della sua carriera con la squadra.

Joyce crede che Alonso voglia rimanere parte dell’organizzazione dei Mets e che finirà per firmare una sorta di contratto con la squadra.

Alonso sarà un nome da tenere d’occhio mentre l’offseason continua finché non prenderà la decisione su dove firmare per la stagione 2025.

