Gli analisti nominano 2 stelle NBA “vicino alle incoerenti quanto immaginabili”

Philadelphia 76ers sono a un crocevia che affrontano decisioni difficili sul futuro Joel Embiid e Paul George.

Mentre dare insieme al programma di guardia un’altra stagione rimane un’opzione, gli enormi contratti di entrambe le stelle sono un ostacolo significativo a eventuali movimenti.

Gli obblighi finanziari per questi giocatori rendono tutti gli scenari di trading particolarmente impegnativi e un’altra stagione deludente intensificherebbe solo discussioni sul loro futuro.

L’analista di Fox Sports Chris Bussard ha recentemente condiviso la sua prospettiva e ha riconosciuto la complessità della situazione.

“Senti, ho coperto l’NBA abbastanza a lungo da sapere che nessuno è completamente incoerente, giusto? Come abbiamo visto alcuni contratti muoversi che non avresti mai pensato, potrebbe essere spostato. Ma Embiid e Paul George sono vicini al non trattato come immaginabile “, ha detto Bussard di” First Things First. “