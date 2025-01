Gli analisti nominano i migliori cowboy a noleggio che potrebbero fare

Con la scomparsa di Mike McCarthy, i Dallas Cowboys hanno bisogno di un nuovo allenatore e hanno iniziato a intervistare i candidati.

Hanno attirato l’attenzione un po’ all’inizio di questa settimana parlando con Deion Sanders, il cornerback della Hall of Fame che ha giocato per l’ultima squadra vincitrice del Super Bowl nella stagione 1995 ed è attualmente l’allenatore capo dell’Università di Boulder, in Colorado.

Ma c’è una discussione da sostenere sul fatto che hanno bisogno di assumere un capo allenatore esperto che susciti un alto livello di rispetto e sappia cosa sta facendo, e per Nick Harris di Star Telegram il miglior candidato è Pete Carroll, secondo Zach. Giallo.

.@NickHarrisFWST dice che Pete Carroll sarebbe la migliore assunzione che i Cowboys potrebbero fare in questa offseason. Chat completa sulla ricerca dei Cowboys con Nick Harris qui: @InfSportsNet pic.twitter.com/gFLBGJ1yuJ — Zach Gelb (@ZachGelb) 15 gennaio 2025

Harris ritiene che Carroll possa costruire una difesa forte, dato il suo track record in 14 stagioni come capo allenatore dei Seattle Seahawks, oltre a costruire uno staff forte che possa produrre qualcuno che finirà per essere il suo successore.

Carroll, 73 anni, ha guidato i Seahawks al loro primo campionato del Super Bowl durante la stagione 2013 e ha quasi vinto un altro l’anno successivo, grazie alla forza di una delle migliori difese della storia recente della NFL, soprannominata “Legion of Boom”.

Ha iniziato la sua carriera da allenatore nella NFL come coordinatore difensivo dei New York Jets nel 1990 e, dopo cinque anni in quel ruolo, è stato coordinatore difensivo dei San Francisco 49ers nel 1995 e 1996.

Dallas ha avuto uno dei roster più stellati della lega negli ultimi anni, ma non raggiungeva l’NFC Championship Game dal 1995.

Carroll è qualcuno che darebbe credibilità immediata a un franchise di Dallas che non è riuscito a essere all’altezza del suo glorioso passato.

