Gli analisti prevedono quanti giochi i cowboy vincono la prossima stagione

Dallas Cowboys ha fatto il recente passo per promuovere il coordinatore offensivo Brian Schottenheimer nella posizione di capo allenatore.

Con un primo allenatore del anno e in una conferenza con Detroit Lions, Philadelphia Eagles, Green Bay Packers, Minnesota Vikings e Washington Commander, le dichiarazioni non sono alte sul futuro di Cowboy.

L’ospite di Fox Sports Craig Carton è una delle persone con basse aspettative.

“Non hai portato nessun guru al di fuori dell’organizzazione … è lo stesso sistema … Brian Schottenheimer con questo elenco, ottieni quello che hai ottenuto l’anno scorso. Sette vittorie, sei vittorie “, ha detto Carton giovedì a” Breakfast Ball. “

“Brian Schottenheimer con questo elenco … ottieni quello che hai ottenuto l’anno scorso. 7 a 6 vittorie. “ – @CraigcartonLive non è troppo ottimista per quanto riguarda i cowboy che lo girano la prossima stagione pic.twitter.com/vlnqmeynqo – Breakfast Ball (@Brkfstballonfs1) 30 gennaio 2025

La scorsa stagione sotto l’ex capo allenatore Mike McCarthy è stato un disastro in gran parte a causa di infortuni e partite incoerenti.

In che modo i cowboy hanno scelto di andare avanti?

Hanno deciso di promuovere qualcuno dello staff di McCarthy come capo allenatore successivo, indicando che non hanno preso nuove misure per migliorare la situazione.

Schottenheimer ha avuto una lunga carriera di coaching nella NFL come assistente offensivo.

Ha collaborato con giocatori di spicco come Philip Rivers, Andrew Luck, Russell Wilson, Trevor Lawrence e attualmente Dak Prescott.

Ma questa è la sua prima opportunità di essere il capo allenatore e, a meno che Jerry Jones non cerchi di risparmiare promuovendo un ex assistente, questo ha l’aspetto possibile di una salita.

L’unico modo per il 51enne Schottenheimer di avere successo è se l’organizzazione può aiutare a costruire la sua lista.

Dak Prescott (esce da un infortunio), Ceedee Lamb e Micah Parsons non sono semplicemente abbastanza.

