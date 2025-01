Gli analisti ritengono che i Lions abbiano una grande preoccupazione per Jared Goff

I Detroit Lions avrebbero dovuto arrivare al Super Bowl questa stagione.

Per lo meno, la maggior parte era d’accordo sul fatto che avrebbero dovuto raggiungere l’NFC Championship Game.

Invece, non è riuscita a vincere una sola partita di playoff.

La sconfitta casalinga contro i Washington Commanders è stata finora la più grande sorpresa dei playoff, riaccendendo le preoccupazioni su Jared Goff.

Nell’ultima edizione dello show “Maggie e Perloff”, hanno affermato che non avrebbero mai dovuto aspettarsi di vincere con Goff al timone.

“Jared Goff era determinato a perdere quella partita… è stato un lavoro soffocante. E onestamente, non so se Jared Goff potrà mai vincere con questa squadra.”@andrewperloff dice che i Lions hanno un problema con il QB dopo la sconfitta nei playoff, mentre @MaggieGray dà la colpa anche agli allenatori pic.twitter.com/3DEeiF7LWv — Maggie e Perloff (@MaggieandPerl) 20 gennaio 2025

Inoltre, il fatto che lo abbiano rinchiuso e sotto contratto per gli anni a venire dovrebbe essere solo una preoccupazione più grande.

Certo, Goff ha avuto un aspetto molto migliore da quando è stato ceduto ai Lions.

A un certo punto di questa stagione sembrava persino un candidato MVP e ha ottenuto un grosso contratto.

D’altra parte, è difficile difenderlo dopo aver visto il nastro.

Alcuni quarterback sembrano non avercela nelle partite più importanti e Goff potrebbe rientrare in quella categoria.

È stato un problema fin dai tempi dei Los Angeles Rams.

A volte sembra che tu ce l’abbia o no.

Naturalmente, non è giusto né accurato biasimarlo interamente per una perdita, e non sarebbero arrivati ​​a quel punto se non fosse stato per lui.

Ma con così tanti quarterback con il gene della frizione che lo fanno quando conta di più, è dolorosamente ovvio quando qualcun altro fa il contrario.

PROSSIMO: Adam Schefter rivela come la perdita dei Lions ha influenzato il ciclo dell’allenatore