Gli analisti ritengono che il team NFC farà un passo per acquisire Myles Garrett

I comandanti di Washington hanno girato la testa sulla NFL nel 2024, hanno schiacciato le aspettative e si sono preparati per quella che potrebbe essere una stagione trasformativa.

Mentre l’agenzia libera si avvicina a marzo e la bozza si sta avvicinando a Lambeau Field ad aprile, Washington non sta solo cercando di costruire attraverso i canali tradizionali, ma potrebbero vedere qualcosa di molto più grande.

L’analista ESPN Marcus Spears ha lasciato cadere una shell di bombe, suggerendo che è probabile che i comandanti perseguino la difensiva All-Pro di Cleveland Browns rispetto a Myles Garrett, che ha richiesto un commercio.

Landing Garrett avrebbe dato a Washington uno dei difensori più temuti della NFL e potenzialmente spostare l’equilibrio del potere nella NFC, in particolare contro la loro divisione e ora difendere i maestri del Super Bowl Philadelphia Eagles.

“Penso che proveranno a giocare per Myles Garrett, che penso possa cambiare molto in questo dipartimento”, ha detto Marcus Spears tramite alzarsi.

.@Mspears96 crede che i comandanti siano la più grande minaccia in NFC per le aquile la prossima stagione 👀 pic.twitter.com/xmqqn8szfb – Get Up (@getupSespn) 11 febbraio 2025

La straordinaria stagione di 12-5 dei comandanti, gestita dal loro rinnovato staff tecnico e dal debuttante Jayden Daniels di quest’anno, ha catturato molti sorprendentemente.

Non hanno semplicemente preso un sito di jolly: si sono presi d’assalto alla partita del campionato NFC, la loro prima prestazione di 30 anni.

Mentre pochi fuori dal loro spogliatoio hanno visto questo successo arrivare, aggiungendo qualcuno che Garrett potrebbe spingerli ancora di più.

L’idea di abbinarlo a Daniels potrebbe far sognare i fan di Washington nella seconda stagione del Super Bowl nella seconda stagione del loro giovane quarterback.

Anche se si avvicina a 30 ed entra nella sua nona stagione della NFL, Garrett è ancora una delle forze più inquietanti della lega.

La sua presenza da sola cambia come funzionano i reati: ha sopraffatto i guardalinee offensivi e crea la distruzione sul campo di retro prima che recitare possa svilupparsi.

Per Washington, l’acquisizione di un talento che cambia il gioco come Garrett potrebbe essere l’ultimo pezzo necessario per stabilirsi come un centro di potere NFC coerente.

PROSSIMO: Travis Kelce parla di spazi