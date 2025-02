Gli analisti rivelano che le aquile del libero agente dovrebbero dare la priorità

I fan continuano a celebrare la vittoria di Philadelphia Eagles nel Super Bowl Lix, ma per la squadra stessa la ricerca di trofei di Vince Lombardi back-to-back sta già iniziando.

L’organizzazione dovrà trovare un modo per mantenere la migliore lista di orologi nella NFL un passo per la competizione per dare una buona possibilità a un altro campionato.

Alcuni dei principali giocatori di Eagles, specialmente in difesa, saranno agenti liberi e l’analista ESPN Bill Barnwell ha nominato un giocatore per essere in cima alla loro lista.

“Ti piacerebbe molto riportare tutti, ma la priorità deve essere Zack Baun”, ha detto Barnwell via NFL all’ESPN.

“La priorità deve essere Zack Baun.”@Billbarnwell Su cui le aquile dell’agente libero dovrebbero dare la priorità a ✍ pic.twitter.com/dilhw1nxry – NFL a ESPN (@SPNNFL) 17 febbraio 2025

La difesa degli Eagles è stata probabilmente la migliore nel calcio e la difesa ha molestato il quarterback dei capi di Kansas City Patrick Mahomes per la peggiore prestazione che ha avuto in una partita coerente da molto tempo.

In questa stagione, Baun ha svolto un ruolo importante nella guida delle aquile con 151 contrasti (93 Solo) e collocando 11 contrasti per la perdita, cinque colpi di quarterback, 3,5 borse, cinque fumbles forzati e quattro difesa del passaporto.

Il suo gioco in questa stagione gli ha dato per la prima volta il Pro Bowl e All-Pro Honor da quando è entrato in campionato nel 2020.

Eagles ha firmato il linebacker mentre un agente libero dura fuori stagione e mantenere insieme il loro nucleo è una necessità se devono andare di nuovo fino in fondo.

L’NFC non sarà più facile nel 2025 e potrebbe quindi aver bisogno di essere ancora meglio per rimanere in cima.

