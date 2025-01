Gli arieti dominano i vichinghi, affrontano gli aquile nel turno di divisione

GLENDALE, Arizona – In una partita di playoff che è stata spostata dal SoFi Stadium a causa degli incendi nel sud della California, i Los Angeles Rams hanno sconfitto i Minnesota Vikings 27-9 lunedì sera avanzando al turno di divisione.

È stata una prestazione impressionante per una giovane difesa che ha fatto un enorme passo avanti dall’inizio della stagione, compreso lo shutout per 41-10 allo State Farm Stadium contro gli Arizona Cardinals nella settimana 2.

Ma lunedì sera, i Rams sono arrivati ​​presto e spesso dal quarterback dei Vikings Sam Darnold, e il candidato difensivo Rookie of the Year Jared Verse ha recuperato un fumble ed è corso verso un touchdown per dare a Los Angeles un vantaggio di 17-3 nel secondo quarto.

Darnold ha totalizzato nove licenziamenti quella notte – pareggiando il record dei playoff della NFL – e l’attacco del Minnesota non è riuscito a guadagnare slancio.

La vittoria nei playoff dei Rams – la prima da quando hanno vinto il Super Bowl LVI durante la stagione 2021 – è arrivata quando giocatori e allenatori indossavano cappelli e magliette dei vigili del fuoco di Los Angeles a bordo campo in onore dei primi soccorritori che combattevano gli incendi di Los Angeles.

Il prossimo è il turno di divisione dei playoff, dove domenica i Rams si recheranno a Filadelfia per affrontare gli Eagles.

Ecco le cose più importanti da sapere per entrambe le squadre:

I Rams sparavano a tutti i livelli, incluso Davis Allen che riceveva un passaggio da touchdown di Matthew Stafford nel secondo quarto. Foto: Norm Hall/Getty Images

Ripartizione QB: Matthew Stafford ha completato 19 dei 27 passaggi per 209 yard con due touchdown ed è stato licenziato due volte. Ha completato 12 passaggi per 113 yard e due touchdown su running back e tight end. Secondo ESPN Research, sono i suoi yard e yard di passaggio più simili in una partita di questa stagione.

Prestazioni più sorprendenti: I Rams partono alla grande in attacco. Los Angeles ha faticato a segnare presto per tutta la stagione, ma non è stato così lunedì sera poiché i Rams hanno segnato nel loro drive di apertura solo per la terza volta in questa stagione, secondo ESPN Research. Era un viaggio di 70 yard da sette partite. Stafford era 6 su 6 per 64 yard, incluso un passaggio di touchdown da 5 yard per il running back Kyren Williams.

Gioco chiave: All’inizio del secondo quarto, Stafford è stato colpito dal linebacker dei Vikings Jonathan Greenard. Il gioco è stato inizialmente controllato da un fumble e un touchdown dei Vikings dopo un fumble e un punteggio di Blake Cashman. Ciò avrebbe pareggiato la partita a 10 prima che venisse chiamato il punto extra, ma la chiamata è stata annullata su un passaggio incompleto e i Rams hanno mantenuto la palla.

Descrivi il gioco in due parole: Attacco al sacco. I Rams licenziarono Darnold nove volte, eguagliando il record dei playoff della NFL. Darnold è stato esonerato sei volte nel primo tempo, il massimo in qualsiasi tempo in qualsiasi partita della sua carriera. Secondo ESPN Research, l’ultima squadra ad avere sei licenziamenti nella prima metà di una partita di playoff è stata Washington nel gennaio 1988 nella partita del campionato NFC contro il Minnesota. –Sarah Barshop

Prossima partita: agli Eagles (domenica, 15:00 ET)

I Rams licenziarono Sam Darnold nove volte, pareggiando un record NFL. È stato esonerato sei volte nel primo tempo, il massimo che Darnold ha ricevuto in un tempo nella sua carriera. Mark J. Rebilas/Imagn Immagini

La stagione da sogno dei Vikings si è conclusa nelle ultime – e più importanti – due partite dell’anno. Ora avranno del tempo libero per scoprire perché e cosa fare al riguardo.

Al centro della discussione ci sarà Darnold, che ha regalato la sua seconda prestazione traballante consecutiva dopo essere sembrato risollevare la sua carriera durante una magica stagione regolare. Lunedì sera ha faticato a prendere decisioni in tasca, alla fine subendo sei licenziamenti solo nel primo tempo dopo aver tenuto la palla per una media di 4,52 secondi su quei dropback, secondo NFL Next Gen Stats. In uno di quei sack, ha perso un fumble che è stato restituito dal linebacker dei Rams Jared Verse per un touchdown e ha anche lanciato un intercetto nel primo tempo.

Quella partita è arrivata una settimana dopo aver completato solo 18 dei 41 passaggi nella sconfitta per 31-9 contro i Detroit Lions nella settimana 18, una partita in cui ha fallito almeno tre potenziali opportunità di touchdown.

Darnold ha tirato per 4.319 yard e 35 touchdown durante la stagione regolare, spingendo i Vikings a considerare di riportarlo la prossima stagione e ritardando l’incoronazione del debuttante JJ McCarthy. Ma le ultime due partite di questa stagione potrebbero mettere in discussione questa discussione.

Una statistica lampante: A testimonianza delle difficoltà di Darnold – e del resto dell’attacco – i Vikings avevano effettuato 21 drive consecutivi senza touchdown prima che TJ Hockenson segnasse su una ricezione da 26 yard nel terzo quarto. La serie di vittorie consecutive, risalente alla vittoria della settimana 17 sui Green Bay Packers, è stata la più lunga da quando l’allenatore Kevin O’Connell è arrivato per aprire la stagione 2022.

Prestazione più sorprendente: La mancanza di editing di O’Connell. Ha espresso estrema fiducia in Darnold per tutta la stagione e ha detto ancora la settimana scorsa che è fiducioso che Darnold si riprenderà dalla sua prestazione a Detroit. Ma O’Connell non aveva a disposizione grandi aggiustamenti se Darnold non fosse stato un’opzione. Ha reso Daniel Jones il suo quarterback numero 1. 3, il che significa che non era idoneo a sostituire Darnold per motivi di prestazioni, e O’Connell ha continuato a vincere passaggi che hanno lasciato Darnold sopraffatto contro una corsa al passaggio dei Rams che ha registrato licenziamenti su sei delle nove pressioni. ottenuto in quel primo tempo.

Il buco più grande nel piano di gioco: Dopo non essere riusciti a esercitare molta pressione su Stafford nelle partite della stagione regolare delle squadre, i Vikings lo hanno presentato in quattro dei suoi primi sei dropback nel possesso di possesso di apertura della partita di lunedì. Non ha funzionato. Stafford ha superato quei blitz e ha fatto marciare i Rams su un touchdown che ha dato il tono all’intera partita. –Kevin Seifert