Gli Eagles annunciano lo status di Jalen Hurts per la partita di domenica

I Philadelphia Eagles hanno ricevuto buone notizie mentre si preparano per la partita di playoff del primo turno contro i Green Bay Packers.

Secondo l’allenatore Nick Sirianni, il quarterback Jalen Hurts ha superato il protocollo di commozione cerebrale della NFL ed è pronto a giocare, tramite l’insider della NFL Network Ian Rapoport.

Hurts non gioca dalla settimana 16 e probabilmente non vede l’ora di tornare in campo.

Il problema è che la sua prima azione in quasi un mese arriverà con la stagione in gioco.

Anche se gli Eagles hanno sconfitto i Packers nella loro prima partita della stagione in Brasile, è stata una partita combattuta e Hurts non ha giocato al meglio.

Ha completato il 58,8% dei suoi passaggi, ha effettuato due intercettazioni e ha messo a segno quello che si è rivelato essere il suo secondo peggior passer rating della stagione (80,3).

Gli Eagles sono riusciti a ottenere una vittoria per 34-29, ma avrebbero potuto facilmente perdere.

Ora affrontano di nuovo Green Bay, e questa squadra dei Packers è senza dubbio migliore rispetto alla scorsa stagione e nella prima settimana di questa stagione.

Gli Hurts dovranno essere pronti a tutto ciò che deve affrontare questa avara difesa di Green Bay.

I Packers sono tra le squadre più giovani del campionato e sono esplosivi su entrambi i lati della palla.

Quindi tutta la pressione è su Hurts e Eagles perché sono una squadra esperta che ha trovato il modo di vincere 14 partite e guadagnare il secondo seme nella NFC.

