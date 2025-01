Gli Eagles inviano gli Packers e avanzano al turno di divisione

PHILADELPHIA – In una partita in cui il quarterback Jalen Hurts e il gioco dei passaggi hanno faticato ad andare avanti, i Philadelphia Eagles hanno fatto affidamento sulla loro difesa di alto livello per tenere a bada i Green Bay Packers. 22:10 nel turno di playoff wild card di domenica.

Il quarterback dei Packers Jordan Love non ha avuto un attimo di tregua dal 17 novembre contro i Chicago Bears – una serie di vittorie consecutive che dura da più di sette partite – ma è stato licenziato due volte nel primo tempo, incluso nell’ultimo minuto del First Team All-Pro. il linebacker Zack Baun.

Gli Eagles hanno concluso la stagione regolare classificandosi primi in yard concesse a partita (4,7) e secondi in punti concessi a partita (17,8). L’unità di Vic Fangio ha soffocato un’offesa dei Packers a cui mancava il ricevitore Christian Watson (ACL strappato) e ha perso altri giocatori lungo il percorso, incluso il secondo ricevitore Romeo Doubs.

Hurts è stato fuori sincrono dopo aver saltato le ultime due partite della stagione regolare a causa di una commozione cerebrale. Anche il ricevitore AJ Brown non era il suo normale sé dominante (una presa per 10 yard) dopo aver saltato due giorni di allenamento questa settimana a causa di un infortunio al ginocchio.

Questi Eagles hanno dimostrato durante la stagione regolare di essere abbastanza bravi da allenarsi in partite in cui un’area dell’operazione non funziona, e hanno dimostrato di poterlo fare nei playoff quando la competizione è più dura.

L’attacco dovrà migliorare per continuare la stagione.

Mitchell Leff/Getty Images

Una statistica lampante: Hurts ha impiegato 90 minuti tra i passaggi completati prima di riscaldarsi alla fine del terzo quarto. Ha gestito 39 yard con passaggi 6 su 13 prima di andare 3 su 3 per 61 yard su un drive iniziato alle 5:46 nel terzo quarto che è stato coronato da un touchdown catch-and-run da 24 yard tramite tight end. Dallas Goedert.

Gioco chiave: Sotto di nove punti a metà del quarto quarto, i Packers avevano bisogno di segnare per mantenere vive le loro speranze. Per un momento, sembrava che Love avesse completato un passaggio 4 e 3 al ricevitore Malik Heath, ma Heath cadde con la presa fuori limite e andò in testacoda.

Prestazioni più sorprendenti: L’ex linebacker dei Packers Oren Burks ha dato il tono alla partita con un enorme colpo sul running back Keisean Nixon sul calcio d’inizio di apertura, schiacciando la palla mentre gli Eagles effettuavano un drive che ha portato a sette punti. Burks ha anche sostituito l’infortunato Nakobe Dean in difesa e ha effettuato cinque contrasti. — Tim McManus

Immagini di Bill Streicher-Imagn

La difesa dei Packers ha giocato gran parte della partita di domenica.

Offensiva e squadre speciali non tanto.

Se questo suona familiare, è perché i Packers hanno perso una partita di playoff più o meno allo stesso modo dei San Francisco 49ers nel turno di divisione del 2021, 13-10.

In quella partita, i Packers erano la testa di serie numero 1. 1.

Questa volta sono stati gli sfavoriti numero 7 che cercavano di sconvolgere gli Eagles, seconda testa di serie. Sono riusciti a ottenere lo stesso risultato per 2-7 nei playoff dell’anno scorso, quando hanno vinto contro i Dallas Cowboys. Ma quella stagione arrivarono ai playoff con grande slancio, vincendo sei delle ultime otto partite della stagione regolare. In questa stagione, hanno zoppicato fino a due sconfitte consecutive.

Non ha aiutato il fatto che Love abbia finito la partita senza i suoi primi tre ricevitori. Dopo che Watson ha perso il finale di stagione regolare con un legamento crociato anteriore strappato, Doubs (valutato per una commozione cerebrale) e Jayden Reed (spalla) sono rimasti fuori nel secondo tempo. Love stava prendendo di mira 6 su 6 Reed e Doubs prima che se ne andassero con le ferite, ma ha avuto poco successo altrove. Ha terminato la partita 20 su 33 per 212 yard, 0 touchdown e 3 INT.

I Packers sono caduti sullo 0-6 contro le migliori squadre della NFC, perdendo due volte ciascuna contro Eagles, Lions e Vikings in questa stagione.

Una tendenza preoccupante: Se questa è una partita di playoff, ciò significa che i Packers avranno degli errori nelle squadre speciali. La partita è iniziata con il calcio d’inizio maldestro di Nixon e poi Brandon McManus (che aveva sbagliato un calcio per tutta la stagione) è andato a lato da 38 yard nel secondo quarto con un gioco di 10-0. La sconfitta nei playoff dell’anno scorso contro i 49ers includeva un field goal mancato con 6:21 rimanenti, e una sconfitta in divisional contro i 49ers nel 2021 ha visto i Packers avere un field goal bloccato e un punt bloccato restituito per un touchdown.

Tendenza preoccupante II: I Packers sono scesi sull’1-12 con Love come titolare quando erano in svantaggio di almeno 10 punti in una partita, playoff inclusi. L’unica vittoria è arrivata contro i Saints nella terza settimana della scorsa stagione, quando hanno trasformato un deficit di 17-0 in una vittoria per 18-17. Da allora l’amore ha perso 11 partite di questo tipo di fila.

Il buco più grande nel piano di gioco: I Packers non avevano un piano praticabile dopo aver perso l’ex guardia sinistra del Pro Bowl Elgton Jenkins a causa di un infortunio alla spalla nel primo tempo. Per prima cosa, hanno provato la scelta del rookie del sesto round Travis Glover, che ha giocato solo 13 scatti in tutta la stagione. Glover è durato solo 20 scatti ed è stato ritirato dopo tre rigori: due trattenute e un’inidoneità a terra. Kadeem Telfort lo ha sostituito dopo un avvertimento di due minuti nel primo tempo e nel terzo quarto è stato fischiato un rigore per trattenere. — Rob Demosky