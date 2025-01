Gli Eagles sopravvivono alla neve, i Rams avanzano all’NFC Championship Game

FILADELFIA – I Philadelphia Eagles sono entrati nell’NFC Championship Game grazie alla forza di Saquon Barkley e della difesa, battendo domenica i Los Angeles Rams 28-22 nel divisional round.

In altre parole, nulla è cambiato.

Barkley dimostrò ancora una volta di essere la kryptonite dei Rams, correndo per un record di franchigia di 205 yard. Ha segnato due touchdown di oltre 60 yard, incluso un 76 yard alla fine del quarto quarto che ha dato inizio a una festa al Lincoln Financial Field, con tanto di canti “MVP” e palle di neve lanciate nella notte.

La sua prestazione ricordava la partita della settimana 12 contro LA, quando aveva un record di franchigia di 255 yard.

Quando la partita era in dubbio, e questo dopo che il quarterback Jalen Hurts è stato ritirato per sicurezza, riducendo il divario a uno nel terzo quarto. Gli ex compagni di squadra della Georgia Jalen Carter e Nolan Smith Jr. hanno escogitato fumble forzati consecutivi per impostare un paio di field goal che hanno dato un po ‘di spazio a Filadelfia. Poi Barkley ha giocato più vicino.

Ci saranno alcune domande sulla salute di Hurts (sembra che si sia infortunato alla gamba sinistra nel secondo tempo) e se il gioco di passaggio sia un test in vista della partita di domenica contro i Washington Commanders. Ma non si può negare l’efficacia della formula che li ha portati fin lì.

Il buco più grande nel piano di gioco: Orologio in funzione fino alla fine del primo tempo. Il modo in cui l’allenatore Nick Sirianni ha gestito la situazione è stato discutibile. Dopo che un licenziamento di Hurts ha riportato gli Eagles sulla linea delle 45 yard dei Rams, Philadelphia è stata in grado di prendersi un timeout con circa 20 secondi rimasti per provare a eseguire un gioco che sarebbe tornato nel raggio del field goal. Invece, Sirianni ha lasciato che il cronometro scendesse a tre secondi per impostare un’Ave Maria, portando ad un altro licenziamento di Hurts e zero punti per gli Eagles.

Prestazione più sorprendente: Il cornerback degli Eagles Isaiah Rodgers ha sostituito l’infortunato Quinyon Mitchell nella formazione e ha realizzato una delle giocate più grandi della partita, raccogliendo un fumble di Kyren Williams nella prima giocata del quarto quarto e restituendolo a 40 yard. Sembrava che Barkley avesse avuto il suo secondo touchdown della giornata, ma è stato giudicato corto, portando a un field goal di Jake Elliott e al vantaggio degli Eagles per 19-15.

Una statistica lampante: Barkley ha raggiunto il massimo a 20,78 mph in entrambe le sue corse da touchdown. Ha nove touchdown di corsa nella stagione in cui ha superato le 20 miglia all’ora. Prima di questa stagione, gli Eagles avevano avuto solo sei touchdown di questo tipo, risalenti al debutto di NGS nel 2016. Il wide receiver esordiente dei Los Angeles Chargers Ladd McConkey è l’unico portatore di palla con una velocità massima più elevata in questa stagione (20,84). — Tim McManus

Prossima partita: contro Comandanti di Washington (sabato o domenica)

La corsa post-stagionale dei Rams si è conclusa con la sconfitta di domenica contro gli Eagles, quando la squadra ha segnato 22 punti sulla neve per gran parte della partita a Filadelfia.

L’attacco ha trovato la end zone due volte: un passaggio di touchdown da quattro yard del quarterback Matthew Stafford al tight end Tyler Higbee sul primo drive della partita dei Rams e un altro a Higbee a meno di due minuti e mezzo dalla fine della partita. è una partita da sei punti.

Stafford ha completato 26 dei 43 passaggi per 324 yard e due touchdown senza intercettazioni. Stafford ha concluso la sua terza serie di playoff con i Rams con 15 passaggi di touchdown nei playoff dietro Los Angeles, legando Kurt Warner per il massimo nella storia della squadra.

Le squadre si sono scambiate i possedimenti in modo abbastanza uniforme per tre quarti prima che i Rams faticassero a proteggere la palla e provassero a respingere Kyren Williams e Stafford nel quarto quarto.

Secondo ESPN Research, i Rams sono la prima squadra a perdere due drive consecutivi nei playoff dai Dolphins nel 2016.

Una statistica lampante: Il passaggio di touchdown del primo quarto di Stafford per il tight end Higbee era a 0,4 yard dal touchdown. Secondo NFL Next Gen Stats, questo è il minor numero di yard di passaggio di qualsiasi touchdown di passaggio di Stafford nella sua carriera nei Rams.

Tendenza promettente: Passa la fretta. Una settimana dopo aver pareggiato il record dei playoff con nove licenziamenti, la giovane difesa dei Rams ha licenziato Hurts sette volte, per un totale di 16 licenziamenti in due partite: il maggior numero di licenziamenti in due partite di playoff dal 1963, quando i licenziamenti divennero ufficiali Ricerca ESPN.

Il buco più grande nel piano di gioco: Interrompere il gioco di corsa degli Eagles. I Rams conoscevano la sfida quando hanno concesso 314 yard di corsa – incluso il record di franchigia di 255 yard di Barkley – nella sconfitta della settimana 12 contro Philadelphia. I primi due touchdown degli Eagles furono corse di 44 yard (Hurts) e 62 (Barkley), e Philadelphia finì con 285 yard a terra. — Sarah Barshop