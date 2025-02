Gli ex calciatori di “Last Chance U” lasciano una causa dalle loro descrizioni

Sei ex calciatore del college della comunità del Mississippi dell’East Mississippi, che è apparso nella serie di documentari “Last Chance U”, hanno aumentato la Netflix della scuola, la National Junior College Athletic Association e il leader del programma sulle loro descrizioni.

John Franklin III, Ronald Ollie, CJ Reavis, DeAndre Johnson, Tim Bonner e Isaiah Wright affermano che stanno richiedendo $ 30 milioni in danni dopo aver ricevuto un risarcimento per la loro quota del progetto. Dicono di avere gli intervistati responsabili di “abuso di loro e di garantire un equo compensazione per il loro lavoro”.

Franklin, Ollie e Revis hanno suonato a East Mississipp nel 2015. Johnson e Bonner erano lì nel 2016. Wright ha suonato sia nel 2015 che nel 2016.

L’elenco degli intervistati include anche Condé Nast Entertainment e Greg Whiteley, “Last Chance U.” -Il regista e produttore principale. Condé Nast è stato elencato come partner di produzione della serie, concentrandosi sulla vita dei giovani giocatori di football universitari. Le prime due stagioni della serie si sono concentrate sul Mississippi orientale.

I querelanti affermano di non aver avuto l’opportunità di ascoltare l’avvocato o di leggere i loro contratti per intero prima di adattarsi al loro nome e immagini nella serie. Hanno detto di non essere mai a conoscenza del fatto che il documento è commercializzato per uso commerciale quando stavano “firmando impulsivamente contratti”.

“Le tattiche obbligatorie utilizzate dai querelanti hanno detto loro se non hanno firmato i contratti, non erano idonei per la formazione”, ha detto John Pierce, un avvocato che rappresenta i giocatori, in una denuncia presentata la scorsa settimana al Superiore della Contea di Los Angeles. “A loro a loro volta non avrebbero avuto diritto a giocare e le loro capacità calcistiche si indebolirebbero. Incabilità di praticare la porta intesa a chiudere ciò che hanno fatto verso il loro intero live, senza istruzioni sullo scopo di sparare o di leggere l’accordo Nel complesso. “

La denuncia mostra che l’East Mississippi ha venduto gli articoli per i giocatori descritti nella serie, ma i vettori non hanno ricevuto un risarcimento. Dice anche che Wright, Ollie e Franklin sono stati girati nella luce sbagliata, danneggiando la loro reputazione.

Reporting Associated Press.

