Gli ex calciatori stanno facendo causa alle rappresentazioni “Last Chance U”

LOS ANGELES – Sei ex giocatori di football della East Mississippi Community College che sono apparsi nella serie di documentari “Last Chance U”, ha citato in giudizio la scuola, Netflix, la National Junior College Athletic Association e il direttore del loro display.

John Franklin III, Ronald Ollie, CJ Reavis, DeAndre Johnson, Tim Bonner e Isaiah Wright affermano che stanno cercando $ 30 milioni dopo un sostituto insufficiente per il loro contributo al progetto. Dicono di ritenere gli imputati responsabili “per l’abuso non autorizzato della loro apparizione e per garantire che si assicureranno un equo risarcimento per il loro lavoro”.

Franklin, Ollie e Reavis hanno suonato per East Mississippi nel 2015. Johnson e Bonner erano lì nel 2016. Wright ha suonato nel 2015 e nel 2016.

L’elenco degli imputati comprende anche Conde Entertainment e Greg Whiteley, direttore e produttore esecutivo “Last Chance U.” è stato elencato come partner di produzione della serie, incentrato sulla vita dei giocatori di football del college junior. Le prime due delle cinque stagioni della serie si sono concentrate sul Mississippi orientale.

I firmatari affermano di non aver ricevuto l’opportunità di consultare un rappresentante legale o di leggere i loro contratti per intero prima di accettare di includere i loro nomi e immagini nella serie. Dissero di non essere più stati informati che il documento sarebbe stato lanciato per uso commerciale mentre veniva spinto in “accordi di firma impulsiva”.

“Le tattiche più coercitive utilizzate sul querelante hanno detto loro se non avevano firmato i contratti, non erano idonei a esercitarsi”, ha dichiarato John Pierce, un avvocato che rappresenta i giocatori, una denuncia presentata la scorsa settimana a Los Angeles County Superior. “D’altra parte, non sarebbero idonei a giocare e le loro abilità calcistiche peggiorerebbero. L’incapacità di esercitarsi significava chiudere la porta a ciò che avevano commesso per tutta la vita, giocando infine a calcio professionistico. I firmatari non avevano una vera negoziazione o una scelta significativa, ad eccezione della firma di ciò che sono stati presentati senza filmare le riprese delle riprese o delle raccomandazioni di leggere il contratto nella sua interezza. “”

La denuncia suggerisce che East Mississippi ha venduto beni che coinvolgono giocatori mostrati nella serie, ma che i querelanti non hanno ricevuto alcun compenso. Si dice anche che Wright, Ollie e Franklin furono ritratti in una falsa luce e danneggiarono la loro reputazione.