Gli Heat hanno perso contro i Jazz 136-100 nella prima partita dopo la squalifica di Jimmy Butler

Per la 119esima volta da quando Jimmy Butler si è unito a Miami, gli Heat hanno giocato una partita senza di lui.

Questo era diverso dagli altri.

Ed è andata molto, molto, male a Miami.

Il maggiordomo se n’è andato, ha bandito gli Heat a sette partite per quello che chiamavano un comportamento dannoso per la squadra – e probabilmente non giocherà più per Miami. La sua sospensione è iniziata sabato sera quando gli Heat hanno suonato allo Utah Jazz, e la squadra dice che lo farà esaudire i suoi desideri e cercare di facilitare il commercio.

La prima partita della squalifica di Butler fu un disastro: i Jazz, che entrarono con un record di 7-25, persero un vantaggio di 43 punti e vinsero 136-100. Hanno battuto Miami 57-32, e non sembrava così vicino.

“È deludente vedere un’organizzazione e un giocatore scontrarsi in questo modo”, ha detto sabato il capitano degli Heat Bam Adebayo dopo l’allenamento dei calci di rigore della squadra. “Ma il resto di noi deve capire come vincere le partite.”

Sabato non l’hanno ricevuto. Nemmeno vicino.

Non avevano perso una sola partita per più di 19 in tutta la stagione. Hanno perso quella partita per 36, la sesta sconfitta casalinga nella storia della franchigia.

Butler non ha commentato pubblicamente la sospensione. La National Basketball Players Association ha parlato a nome di Butler poche ore dopo che gli Heat avevano annunciato la sospensione venerdì, affermando di ritenere che le azioni della squadra fossero “eccessive e inappropriate”. La sospensione potrebbe costare a Butler circa 2,4 milioni di dollari del suo stipendio di 48,8 milioni di dollari in questa stagione.

“Non sono affari nostri”, ha detto Adebayo. “Dipende da Jimmy e dal management.”

Come verrà gestito da qui in poi e in quale lasso di tempo nessuno lo sa.

Con la scomparsa di Butler, c’era una nuova formazione titolare: Miami ha aperto la partita con Terry Rozier, Tyler Herro, Haywood Highsmith, Nikola Jovic e Adebayo. L’armadio di Butler è ancora come l’ha lasciato, le scarpe da doccia appoggiate al cassetto sotto il sedile, alcuni oggetti appesi ai ganci e alcuni oggetti attaccati al muro. Prima o poi verrà ripulito, ma fa ancora parte della squadra.

Per ora però.

“Siamo concentrati solo su stasera”, ha detto l’allenatore degli Heat Erik Spoelstra prima della partita. “Voglio mettere a tacere tutte le distrazioni. È stato detto abbastanza. Abbiamo chiarezza. Ci concentreremo solo su questo gruppo nello spogliatoio. Questo è ciò su cui voglio che si concentrino e che calmino il rumore il più possibile, quindi non otterrai nient’altro da me.”

Lo Utah vede Miami due volte durante la sospensione di Butler; Giovedì alla partita degli Heat a Salt Lake City. L’allenatore di jazz Will Hardy sa che stare senza Butler non cambierà l’approccio di Spoelstra.

“Il loro programma è coerente da un punto di vista competitivo e sai che non importa chi gioca”, ha detto Hardy. “Se vieni qui, giochi a Miami a casa tua, saranno 48 minuti di basket molto competitivo e fisico. Spo lo ha dimostrato per tutto il tempo che è stato a Miami.

Scambiare Butler è una sfida in questi tempi della NBA, poiché le regole dei contratti collettivi limitano i modi in cui le squadre possono ingaggiare i giocatori. È possibile, ma non è certo. E anche gli Heat lasciano semplicemente che Butler se ne vada come agente libero quest’estate è una possibilità: una mossa che aprirebbe altre opportunità a Miami di ingaggiare nuovi giocatori prima della prossima stagione.

“È triste vederlo non essere in giro”, ha detto Rozier.

Butler ha segnato una media di 21,7 punti, 6,2 rimbalzi e 5,7 assist in 380 partite con gli Heat, compresi i playoff. Sabato, da quando Butler si è unito agli Heat, hanno vinto il 59,7% delle partite quando ha giocato lui (227-153); loro hanno vinto il 49,2% delle partite mentre lui no (58-60).

È diventato idoneo l’estate scorsa estensione di due anni da 113 milioni di dollari. Gli Heat non hanno mai offerto un contratto, in parte perché Butler ha saltato circa un quarto delle partite della squadra durante la sua permanenza a Miami.

Era naturale che una somma di denaro così ingente, non offerta, causasse problemi. E la tensione è esplosa questa settimana. Butler non ha giocato nel quarto quarto delle partite di Miami mercoledì e giovedì; ha usato alcune delle sue risorse offensive semplicemente stando in un angolo, quasi come se non avesse alcun ruolo da svolgere.

“Sento che è venuto al lavoro, ha provato a esibirsi, e semplicemente non è andata per il verso giusto”, ha detto Adebayo. “Sento che non voleva essere messo all’angolo. Ma come ho detto, abbiamo sviluppato un sistema in cui giocavamo con tutti e dovevamo solo capire come coinvolgerlo. Ma dopo quello che è successo ieri, noi’ “Ci concentreremo su chi è con noi adesso”.

Dopo un’altra partita all’inizio di questa settimana, Butler ha detto “probabilmente no” quando gli è stato chiesto se pensava che avrebbe ritrovato la gioia in campo a Miami.

Dire quelle due parole potrebbe essere stato il suo ultimo atto ufficiale come membro degli Heat. Una settimana o due fa, Miami non era interessata a scambiare Butler. Sentirlo dire che non voleva più far parte della squadra ovviamente ha cambiato le cose.

“È difficile non vederlo”, ha detto Jovic.

