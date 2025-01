Gli Heat intendono sospendere Jimmy Butler per due partite, dicono le fonti

I Miami Heat intendono sospendere la guardia stellare Jimmy Butler per due partite, hanno riferito fonti a Shams Charania di ESPN mercoledì.

Butler ha perso il volo della squadra all’inizio della giornata e aveva programmato di unirsi agli Heat mercoledì sera, hanno detto fonti. Ora Miami lo tiene a casa dal suo viaggio di due partite giovedì a Milwaukee e sabato a Brooklyn.

Butler è appena tornato da una sospensione di sette partite venerdì per “condotta multipla dannosa per la squadra”.

“Ha dimostrato attraverso le sue azioni e dichiarazioni che non vuole più far parte di questa squadra”, hanno detto gli Heat in un comunicato quando Butler è stato sospeso per la prima volta il 3 gennaio. “Jimmy Butler e il suo agente hanno indicato che vogliono essere scambiati, quindi ascolteremo le offerte.”

Venerdì fonti hanno detto a ESPN che gli Heat vogliono trovare un accordo che soddisfi i desideri di Butler. Ma gli Heat sono alla ricerca di uno scambio che riporti una combinazione di giocatori che possano aiutare gli Heat a vincere adesso, draft di capitale, oscillazioni salariali a breve termine e giovani talenti.

Ad oggi, tuttavia, l’accordo non si è concretizzato, ed è tutt’altro che certo che avvenga prima della scadenza NBA del 6 febbraio.

Butler ha detto venerdì sera che lui e il franchise sono “a punto in cui siamo” riguardo alla loro relazione meno di tre settimane prima della scadenza commerciale.

“Penso che a questo punto sia il basket”, ha detto Butler dopo il suo ritorno in campo dopo la sconfitta contro i Denver Nuggets. “So cosa ci si aspetta da me quando sarò qui e cercherò di farlo al meglio delle mie possibilità, ma siamo dove siamo.

Butler ha sorriso quando gli è stato chiesto cosa sarebbe successo se fosse stato ancora nella squadra il 7 febbraio.

“Giochiamo un sacco di cose se, vero?” Ha detto Butler. “Vado al canestro.”

Il mese scorso, fonti hanno detto a Charania che l’elenco delle destinazioni commerciali preferite di Butler includeva Phoenix Suns, Dallas Mavericks, Houston Rockets e Golden State Warriors.

Butler è all’ultimo anno garantito del suo contratto; ha una player option del valore di oltre 52 milioni di dollari per la prossima stagione.

Questo rapporto ha utilizzato informazioni di Tim Bontemps di ESPN e The Associated Press.