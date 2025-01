Gli imballatori vogliono che Jordan Love sia più rumoroso; L’allenatore del QB lascia

BAIA VERDE, Wisconsin. – Jordan Love dovrà fare il passo successivo nella sua carriera come quarterback dei Green Bay Packers senza il suo stimato allenatore Tom Clements.

Il giorno in cui i Packers hanno annunciato che Clements, 71 anni, si sarebbe ritirato, l’allenatore Matt LaFleur ha detto che la parte successiva dello sviluppo di Love come quarterback sarà assumere un ruolo di leadership più esplicito con la squadra.

“Penso che il prossimo passo sia continuare a svilupparsi come leader vocale”, ha detto LaFleur di Love durante la conferenza stampa di fine stagione di martedì.

Clements lascerà l’incarico di allenatore unico di Brett Favre, Aaron Rodgers e Love.

Questo è in realtà il secondo o il terzo ritiro di Clements, a seconda di come lo vedi. Originariamente arrivò a Green Bay come allenatore dei quarterback di Mike McCarthy nel 2006 e se ne andò dopo la stagione 2016. Clements è stato senza allenatore per due anni fino a quando gli Arizona Cardinals lo hanno assunto per lavorare con Kyler Murray, Rookie offensivo dell’anno 2019.

Clements ha anche allenato per i Saints, Chiefs, Steelers e Bills.

Clements ha detto a ESPN nel 2023 che se si fosse ritirato dopo il suo primo periodo a Green Bay, allora sarebbe stato “in pensione, in pensione” dopo la stagione 2020 in Arizona. Questo finché Rodgers non lo convinse a tornare a Green Bay nel 2022 dopo che Luke Getsy se ne andò per diventare il coordinatore offensivo dei Chicago Bears.

“Amico, è stato un viaggio fantastico con lui negli ultimi tre anni”, ha detto LaFleur di Clements, quarterback di lunga data della Canadian Football League dopo la sua carriera universitaria a Notre Dame.

“Parliamo di Favre, Rodgers e poi dello sviluppo di Jordan Love. Voglio dire, è piuttosto interessante. So che ha significato molto per questa organizzazione – il suo contributo – e ci mancherà sicuramente. Non posso che elogiarlo. ” Apprezzo davvero alcune cose di lui.”

Tom Clements ha giocato due periodi con i Packers, allenando i quarterback Brett Favre, Aaron Rodgers e Jordan Love durante le sue 14 stagioni con la squadra. Tork Mason-USA TODAY Sport

I Packers hanno diversi candidati interni per sostituire Clements, tra cui l’assistente allenatore dei quarterback Connor Lewis e l’ex quarterback della NFL Sean Mannion, che si è unito allo staff dei Packers la scorsa stagione come assistente offensivo. Getsy ha anche trascorso l’ultima parte di questa stagione con i Packers come consulente dopo essere stato licenziato come coordinatore offensivo dei Raiders.

Chiunque allenerà Love la prossima stagione avrà in parte il compito di aiutarlo a fare il passo successivo nella sua carriera da titolare. LaFleur ha definito Love “un giocatore emergente che migliorerà sempre di più” e ha detto che crede che il ruolo di leadership di Love continuerà a crescere.

“Penso che sia naturale per la posizione”, ha detto LaFleur. “Penso che abbia fatto i passi per arrivarci, ma penso che possa fare molto perché lo spogliatoio lo rispetta. E lo rispettano non solo come persona, ma per il lavoro che fa. È un macinatore. È uno dei i ragazzi che penso sia una delle sue migliori qualità, lui è uno dei ragazzi.

“Tutti lo rispettano, ma penso che quando le cose non vanno bene, penso che anche lui possa esprimerlo. Quando i ragazzi non fanno proprio quello che dovrebbero fare, e lui è uno dei ragazzi con cui parli a (loro) riguardo a Tom, penso solo che significhi di più quando viene dal tuo quarterback che da me o da uno dei nostri altri allenatori.”

Dopo un ottimo finale della sua prima stagione da titolare nel 2023 che ha portato a un’estensione del contratto quadriennale da 220 milioni di dollari, Love ha saltato due partite per un infortunio al ginocchio a inizio stagione e ha affrontato un infortunio all’inguine a metà stagione. Ha lanciato 25 touchdown e 11 intercettazioni nella stagione regolare, ma ha disputato le ultime sette partite della stagione regolare senza intercettazioni fino a quando non ne ha segnati tre nella sconfitta ai playoff di domenica contro gli Eagles.

I Packers hanno concluso una stagione da 11 vittorie consecutive con tre sconfitte consecutive, compresi i playoff, durante i quali l’attacco ha vacillato.

“Penso che possa giocare meglio? Assolutamente”, ha detto LaFleur. “Penso di poterlo aiutare ed essere migliore? Assolutamente. Penso che possiamo giocare meglio con lui? Assolutamente.”

“Penso semplicemente che sia troppo dare ad una persona. Lo penso davvero. Penso che collettivamente dobbiamo essere migliori e mi aspetto di meglio. Abbiamo giocato ad altissimo livello per gran parte della stagione e poi abbiamo fatto un salto”. Ecco perché mi sento, direi, diverso rispetto a un anno fa.’