Gli Indiana Pacers hanno posto fine alla serie di 12 vittorie consecutive dei Cleveland Cavaliers

CLEVELAND – Andrew Nembhard ha segnato 19 punti, Pascal Siakam ha messo a segno 18 punti e nove rimbalzi e gli Indiana Pacers hanno messo fine alla serie di 12 vittorie consecutive di Cleveland con una vittoria per 108-93 sui Cavaliers domenica sera.

Le squadre completano un set casalingo martedì sera a Indianapolis.

Myles Turner ha aggiunto 15 punti e 10 rimbalzi e Jarace Walker ha segnato otto punti e 12 rimbalzi dalla panchina aiutando l’Indiana a vincere la sua sesta vittoria consecutiva. I Pacers hanno mantenuto i Cavaliers al minimo stagionale in punti e li hanno superati 68-40 nel secondo tempo.

“Non c’era niente da perdere, questa è la migliore squadra del campionato in questo momento”, ha detto Nembhard dei Cavaliers durante la sua intervista post partita su FanDuel Sports Network. “Dovevamo giocare duro, giocare insieme e mettere più fisicità nel gioco sul lato difensivo della palla e giocare con essa.

Cleveland ha perso per la prima volta dall’8 dicembre a Miami. Ha un punteggio complessivo di 33-5 e 20-2 alla Rocket Mortgage FieldHouse.

“Ciò che mi ha deluso è che il nostro primo tempo è stato fenomenale in difesa e poi abbiamo perso terreno nel secondo”, ha detto l’allenatore di Cleveland Kenny Atkinson. “Quindi non abbiamo potuto mantenere la nostra difesa. Sono solo deluso.”

Darius Garland ha segnato 20 punti e sette assist per i Cavaliers. Donovan Mitchell ha segnato 19 punti ed Evan Mobley 16 punti e 12 rimbalzi, ma non è bastato.

Suggerimenti dell’editore 2 Correlati

“Eravamo collegati (in difesa)”, ha detto Nembhard. “Non abbiamo scherzato, anche quando abbiamo commesso degli errori, ci siamo aiutati a vicenda e abbiamo semplicemente giocato un’altra partita”.

La vittoria è arrivata a caro prezzo per i Pacers in quanto il playmaker All-Star Tyrese Haliburton, che è apparso in tutte e 40 le partite e ha una media di 8,9 assist e 35,0 minuti, record della squadra, è rimasto fuori nel secondo tempo dopo aver avvertito tensione al tendine del ginocchio sinistro. Aveva due punti e cinque assist.

Dopo la rivincita tra due giorni, l’allenatore dell’Indiana Rick Carlisle è entusiasta della profondità e dello stile di Cleveland sotto Atkinson, dicendo: “Non hanno punti deboli. Voglio dire, non puoi trovarne nessuno. Tutti i loro ragazzi possono segnare, e questi ragazzi gioca anche in difesa.”

L’Associated Press ha contribuito a questo rapporto.