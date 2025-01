Gli scout hanno perso Patrick Mahomes, Jalen Hurts – How the Masters ‘, le grandi scommesse di Eagles sono costate

Patrick Mahomes e Jalen Hurts non sono stati generalmente considerati un difensore del franchising durante i loro processi di pre -produzione, ma il duo gode dell’ultima risata mentre quadravano il viaggio del Super Bowl LVII al Super Bowl Lix.

Sebbene gli scettici abbiano indossato considerevolmente dopo che gli scettici hanno scritto dure critiche alle graffette e danni in vari rapporti di pattuglia e analisi pre-pronte, il duo ha compilato come informazioni sulla carriera 89-23 e 46-20. Inoltre, hanno scritto nel libro dei record della NFL come grandi giocatori in Styles unici di gioco.

Come scout NFL a lungo termine, il successo delle insolite partite di difensore della coppia ha cambiato il modo in cui guardo la posizione e ciò che è necessario per avere successo in una lega ultra compatta. Nonostante i loro errori di valutazione, Mahomes e Hurts sono fioriti perché i loro allenatori sono disposti ad adattare i loro piani alle capacità di QB1.

Prima di approfondire questi dettagli, è importante capire come la mahomesia e il male durante la presentazione.

Reid si inventa

La Double League MVP ha lasciato Texas Tech, che è stata considerata un’arma di grande talento con eccezionali capacità di improvvisazione e un’area illimitata come passante. Sebbene il gioco Sandlot di Mahomes abbia portato a vendite nette su alcuni allenatori e recensori, ha giocato con spavalderia e impavidità che ha aiutato la sua squadra extra a competere con la serie di pesi massimi Big 12.

Data la sua spettacolare capacità e capacità di aumentare il gruppo di cani inferiori, Mahomes ha fatto confronti con Jay Cutler in base alle loro somiglianze nelle conferenze principali dei principali programmi di luce per le armi “boom-bust”. Sebbene alcuni possano deridere questo confronto ora, Cutler è diventato un fanatico a favore durante una carriera di 12 anni, dove ha introdotto “lampi” che ha fatto scegliere Broncos nella bozza del 2006 n. 11.

Se un bowler professionista è stato sviluppato come pavimento di Mahomes, un allenatore con una vivace immaginazione e una vasta esperienza, la cura delle armi potrebbe essere vista come una potenziale superstar nel prodotto Texas Tech nel giusto sistema. Il tempo di Andy Reid per il triplo Brett Favre nel triplo MVP potrebbe averlo convinto che poteva cambiare la macchina touch grezza e inarrestabile dei maghi dell’improvvisazione. Pertanto, era ragionevole che i Masters avessero preso un modo così bello per ottenere la Mahomesia, nel negozio n. 27 al 10 nello schizzo del 2017.

Dato il successo di Reid nello sviluppo di Donova McNabb in sei volte un fanatico pro mentre aiutava una manciata di spiacevoli viste del difensore (ad esempio AJ Feley, Koy Detmer e Kevin Kolb) Excel Philadelphia Emergency Riempimento, il gioioso Defender Guru ha seguito la stabile.

Aquile lo lasciano volare

Parte di quella storia di Filadelfia potrebbe aver guidato Kotk mentre identificavano il potenziale difensore del franchising danneggiato nel mezzo del loro impegno a diventare una “fabbrica di difensori”. Il desiderio di creare passanti e giocatori ha invitato il CEO Howie Roseman e poi Doug Pederson, capo allenatore, per investire il secondo turno del 2020 nelle Hurts per eseguire il backup di Carson Wentz, nonostante sia arrivato a tre stagioni forti consecutive.

La mossa costò dividendi immediati quando il veterano Wentz lottò solo pochi mesi dopo, mentre Hurts mostrò la sua promessa quando entrò in QB1. Come collega, l’ex clandestino dell’Alabama/Oklahoma mi ha ricordato il giovane Dak Prescott, il suo gioco grossolana, che si muove con un’abilità tascabile non raffinata in uno stile di corsa fisica. Sebbene i suoi prodotti immateriali abbiano valutato le classifiche, hanno continuato le domande sul fatto che potesse essere ferito svilupparsi in un doppio rischio di alto livello che potrebbe vincere dentro e fuori dalla tasca.

Credito Nick Sirianni e il suo staff con concetti collegiali per compilare un playbook, tra cui RPO e quarterback progettato, sottolineando Hurts come un forte corridore e playman. Inoltre, gli Eagles hanno effettuato un gioco di passaggio con due uomini letti e concetti isolati che hanno completato la corsa basata sul potere della squadra.

La decisione di introdurre un approccio offensivo non tradizionale gli ha permesso di diventare un giocatore d’élite con un gioco insolito e potrebbe essere un fattore sottovalutato nelle Aquile, che raggiunge il secondo Super Bowl in tre stagioni.

Nuova era

Mi piace o no, la lega è dominata dai difensori con partite insolite. Mahomes e Hurts si uniscono a Josh Allen, Lamar Jackson e Jayden Daniels con i giocatori a doppio cera che hanno vinto. Sebbene il loro successo possa essere dovuto al loro talento, determinazione e etica del lavoro scomoda, poiché i loro allenatori li hanno aiutati a guidare i programmi di vittoria.

Mahomes, un campione di tre tempi del Super Bowl con potenziale su tre orizzonti di torba, è stato probabilmente il più grande beneficiario di un cambiamento filosofico radicale. La volontà di Reid di respingere la tradizionale report del crimine del crimine della West Coast Crime Report a favore dei crimini, che ha introdotto meglio le sue capacità magiche QB1 per riflettere come più allenatori sono pronti ad adattarsi alle capacità dei loro giocatori invece di collegare un sistema rigido.

Mentre Sirianni è anche pronto a pensare fuori dagli schemi quando si costruisce un crimine attorno al difensore del franchise, il Super Bowl LIX rappresenta l’opportunità di adottare diversi tipi di giocatori nel gioco. Dato il successo unico e collettivo di Mahomes e lesioni, la tendenza di difensori insoliti che dominano il gioco continuerà nel 2025 e dopo.

Bucky Brooks è un analista della Fox Sports NFL. Abbava anche la rete NFL come un gruppo di podcast “Sticks”. Seguila su Twitter @Buckybrooks .

