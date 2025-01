Gli sforzi per sindacalizzare gli atleti universitari stanno incontrando un intoppo

Gli sforzi legali per sindacalizzare gli atleti universitari sembrano esaurirsi questo mese mentre una nuova amministrazione guidata dai repubblicani si prepara a subentrare all’agenzia federale responsabile della decisione sui casi di lavoro.

Un gruppo di difesa dei giocatori che ha presentato accuse contro NCAA, Pac-12 e USC che avrebbero potenzialmente aperto la porta ai giocatori universitari per formare un sindacato ha deciso di ritirare la denuncia venerdì. Il suo caso, presentato per la prima volta nel febbraio 2022, è stato uno dei due scontri contro la NCAA promossi dal National Labour Relations Board negli ultimi anni. All’inizio di questa settimana, un giudice amministrativo ha chiuso un altro caso intentato dai giocatori di basket maschile del Dartmouth.

La National College Players Association, che ha presentato la denuncia per conto degli atleti della USC, ha affermato che i recenti cambiamenti alla legge statale e alle regole NCAA, che sono sulla buona strada per consentire alle scuole di pagare direttamente i propri giocatori a partire da quest’estate, le hanno indotte a riconsiderare la loro denuncia.

“L’NCPA ritiene che sia meglio concedere all’industria sportiva collegiale tempo sufficiente per passare a questa nuova era prima che venga presa una decisione in merito allo status del personale dei giocatori di football e basket”, ha scritto il fondatore dell’organizzazione Ramogi Huma nella mozione di richiamo.

La NCAA e le sue quattro conferenze sul potere hanno concordato quest’estate i termini di un accordo legale che consentirà alle scuole di spendere fino a circa 20,5 milioni di dollari in pagamenti diretti ai loro atleti a partire dal prossimo anno accademico. L’accordo dovrebbe essere completato nel mese di aprile.

I leader degli sport universitari, incluso il presidente della NCAA Charlie Baker, rimasero fermi nella loro convinzione che gli atleti non dovessero essere considerati dipendenti delle loro scuole in un’era in cui gli sport universitari si avvicinavano a un modello professionalizzato.

Alcuni stakeholder del settore ritengono che le scuole più ricche di sport universitari dovranno contrattare collettivamente con gli atleti per porre fine all’attuale assalto di questioni legali che il settore deve affrontare. Attualmente, qualsiasi contrattazione collettiva dovrebbe avvenire con un sindacato formale per garantire una protezione legale sufficiente. Alcuni membri del Congresso affermano che stanno discutendo la possibilità di creare uno statuto speciale per gli sport universitari che consentirebbe la contrattazione collettiva senza occupazione. Ma gli assistenti del Congresso che hanno familiarità con i negoziati in corso hanno detto a ESPN che influenti leader repubblicani al Congresso sono fortemente contrari all’idea.

L’NLRB in precedenza si era rifiutato di decidere se gli atleti universitari dovessero essere dipendenti nel 2015, quando un gruppo di giocatori di football del nordovest tentò di sindacalizzare. Jennifer Abruzzo, capo dell’agenzia durante l’amministrazione Biden, ha segnalato interesse ad avviare la lotta degli atleti per la sindacalizzazione all’inizio del suo mandato. Non si prevede che l’Abruzzo rimanga consigliere generale della NLRB durante la presidenza di Donald Trump.

Per quanto riguarda l’Abruzzo, lo scorso anno gli uffici regionali dell’agenzia sono andati avanti sia sui casi Dartmouth che su quelli USC. I giocatori del Dartmouth sono riusciti a votare per formare un sindacato nel marzo 2024, ma erano ancora in fase di appello quando hanno deciso di porre fine ai loro sforzi il mese scorso.

L’unica controversia legale rimasta sullo status di lavoratore dipendente negli sport universitari è il caso della corte federale noto come Johnson v. NCAA. Il caso sostiene che l’associazione sta violando il Fair Labor Standards Act, che non garantisce il diritto di sindacalizzare ma fornirebbe invece agli atleti alcuni diritti lavorativi fondamentali, come il salario minimo e la retribuzione degli straordinari. Questo caso è attualmente sottoposto a processo presso la Corte Federale del Terzo Circuito.