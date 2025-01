Gli Steelers hanno deciso di non perdere quattro partite consecutive fino alla fine della stagione

PITTSBURGH – In piedi dietro un podio in un’angusta sala conferenze stampa per i visitatori del Lincoln Financial Field di Filadelfia, l’allenatore Mike Tomlin ha respinto l’idea che una sconfitta si sarebbe trasformata in un crollo. I Pittsburgh Steelers hanno poi perso altre due partite nei successivi 10 giorni e ora entrano nella Settimana 18 alla ricerca di un laccio emostatico per fermare l’emorragia.

Gli Steelers non hanno più il controllo del proprio destino nella corsa al titolo dell’AFC North e potrebbero non giocare per ospitare una partita con wild card, ma il risultato di sabato sera potrebbe essere fondamentale nel determinare il destino post-stagionale della squadra mentre inseguono il primo playoff della franchigia aspetto. vincere dal 2016.

Non solo, ma una vittoria contro i Cincinnati Bengals (20:00 ET, ESPN / ABC) potrebbe creare un incontro di playoff al primo turno più favorevole, magari affrontando una squadra distrutta degli Houston Texans invece di un terzo incontro con i Baltimore Ravens in ascesa. – ma potrebbe invertire lo slancio degli Steelers mentre entrano nel periodo più critico e costoso dell’anno.

“Vuoi entrare nei playoff con una serie positiva, tutti vedono negli occhi, coesione”, ha detto la sicurezza DeShon Elliott. “Soprattutto perché è una situazione di eliminazione in una partita. Ogni gioco è importante. Ogni comunicazione è importante. Devi migliorare il modo in cui affrontiamo la nostra giornata.”

Questo è esattamente ciò che hanno fatto gli Steelers nei 10 giorni tra la sconfitta di Natale contro i Kansas City Chiefs e il finale di stagione regolare di sabato sera.

Meno di 24 ore dopo quella sconfitta, gli Steelers si riunirono di nuovo presso la loro struttura pratica per studiare il film e discutere in modo schietto e trasparente. Dopo il licenziamento obbligatorio di tre giorni, la squadra è tornata alla struttura lunedì per l’ultima settimana lavorativa della stagione regolare. Gli Steelers hanno lavorato per correggere i problemi delle ultime tre partite attraverso allenamenti vivaci e più passeggiate.

“Non molte persone corrono”, ha detto la sicurezza Minkah Fitzpatrick della pratica. “Non abbiamo dovuto giocare molte giocate. Forse solo una da mercoledì e abbiamo fatto molto lavoro extra sulla squadra quando l’attacco è in campo, lavorando su quella comunicazione, lavorando su quegli aggiustamenti. “

Ma ovviamente, i veri parametri di riferimento non arriveranno finché non scenderanno in campo contro una squadra del Bengals in lotta per un posto nei playoff.

“Siamo determinati a vincere le partite”, ha detto il quarterback Cameron Heyward. “Il nostro allenamento non fa altro che rafforzare i nostri fondamentali, ma non sapremo che è una buona settimana finché non vinceremo.”

I Bengals vantano un attacco da top five e una difesa con 12 palle perse su quattro vittorie consecutive, ma un incontro con Cincinnati potrebbe essere un vero toccasana per una squadra degli Steelers che fatica a trovare il suo equilibrio. Solo un mese fa, gli Steelers davano il massimo al Paycor Stadium, vincendo 44-38.

Nonostante la difesa abbia ceduto 38 punti e 375 yard a Joe Burrow e un attacco ad alta quota, Russell Wilson e gli Steelers si sono affrontati faccia a faccia con il candidato MVP.

Ancora più incoraggiante, Wilson lo ha fatto dopo che il primo drive si è concluso improvvisamente nella end zone sbagliata quando il cornerback Cam Taylor-Britt ha intercettato il terzo tentativo di passaggio pick-six della giornata di Wilson.

Wilson ha concluso con 410 yard nel corso della giornata completando 10 diversi ricevitori e i running back combinati per 110 yard a terra. Ha segnato la distanza totale di yard più alta degli Steelers dal 2018 e la terza partita di 400 yard in carriera di Wilson, e la prima da quando ha lasciato Seattle.

Mentre gli Steelers festeggiavano nello spogliatoio degli ospiti scherzando sul ritorno dell’alter ego di Wilson, Mr. Illimitato e con i postumi della sbornia del Ringraziamento, lo slancio era decisamente a loro favore. Ciò si è ripetuto una settimana dopo in un’altra prestazione a partita intera nella vittoria casalinga per 27-14 contro i Cleveland Browns.

Da allora però?

Le buone vibrazioni si fermarono.

Non solo gli Steelers hanno perso tre partite contro squadre con le prime cinque quote per il Super Bowl, secondo ESPN Bet, le hanno anche perse. Hanno rinunciato a una media di 30 punti a partita mentre ne hanno segnati solo 13 in trasferta, e durante quel tratto hanno avuto un differenziale di turnover di -2. La frustrazione ha sostituito l’esultanza nello spogliatoio post partita mentre gli Steelers inciampavano.

“Quando i ragazzi sono entusiasti del gioco a cui giochiamo da così tanto tempo”, ha detto Elliott, “non ti prepari a perdere. Ti prepari a vincere, e quando non vinci, le cose possono diventare frustranti”.

Gli Steelers erano già in una posizione simile. Nel 2020, la squadra era partita con un inizio di 11-0 prima di perdere quattro delle ultime cinque partite della stagione regolare e una partita casalinga sbilanciata per 48-37 contro i Browns.

Con un’altra possibilità di invertire il crollo di fine stagione nella stagione regolare, gli Steelers cercano di mettere a punto la ricetta che li ha aiutati a iniziare con un 10-3 prima che la posta in gioco diventi ancora più alta.

“Si tratta di giocare una buona palla e dobbiamo rimetterci in piedi, giocare con una buona tecnica”, ha detto Heyward. “Noi controlliamo ciò che possiamo controllare e penso che andando avanti dobbiamo giocare la palla nel modo giusto. E non importa cosa succede fuori dal nostro stadio, capiamo che siamo nei playoff, quindi concentrati solo su ciò che abbiamo per concentrarsi.”