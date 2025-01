Gli uragani aggiungono Rantanen, Hall at Avs, Blackhawks

Carolina Hurricanes ha stupito la NHL venerdì sera ottenendo l’ala destra della star Colorado Avalanche Mikko Rantanen in un negozio di successo a tre aree, hanno annunciato le squadre.

Gli uragani hanno vinto Rantanen e l’ala sinistra di Chicago Blackhawks Taylor Hall nell’accordo. Il Colorado ha vinto il Wingman Martin Nečas, il miglior tiratore di Carolina in questa stagione, e il centro degli uragani Jack Drury, nonché la selezione nel secondo turno del 2025 e nel 2026 nel quarto round di Carolina.

Chicago riacquistò la propria selezione nel terzo turno del 2025, che in precedenza si era scambiato in Carolina. Blackhawks ha anche preso la metà del tetto salariale di Rantanen $ 9,25 milioni per rendere più facile per gli affari.

Rantanen è il sesto NHL in questa stagione con 64 punti in 49 partite, di cui 25 gol. Dalla stagione 2021-22, il quinto è tra i giocatori NHL con 365 punti in 286 partite. È anche quinto nel numero di goal segnati (160) in questo intervallo. Era parte integrante della squadra del Colorado, che era il candidato annuale per la Stanley Cup e ha vinto il campionato nel 2021-22.

Ma il 28 -year -old è un giocatore gratuito illimitato quest’estate e i suoi requisiti del contratto hanno creato un notevole vicolo cieco con una valanga, con la quale gioca 10 stagioni.

Rantanen stava cercando un contratto vicino a un’estensione di otto anni che Leon Draisaitl ha firmato con Edmonton Oilers a settembre. Questa transazione ha un valore medio annuo di $ 14 milioni.

Rantanen e Draisaitl sono rappresentati dall’agente Andy Scott.

Le interviste sul contratto tra Rantanen e Avalanche si sono fermate e c’è stato un abisso significativo tra le due parti. Colorado, sperava di portare Rantanen a Nathan MacKinnon AAV per $ 12,6 milioni, un contratto di otto anni firmato nel settembre 2022.

Hall, 33 anni, giocherà per la sua settima serie NHL in una carriera di 15 anni che includeva Hart Trophy come MVP NHL nel 2017-18 con New Jersey Devils. Nel 2023 fu scambiato con Blackhawks Boston Bruins, ma dopo il suo intervento chirurgico al ginocchio destro giocava tutte tranne 10 partite della stagione 2023-24. Durante due stagioni ha segnato 28 punti in 56 partite con Chicago. Hall è stato un graffio sano all’inizio di questa stagione sotto la guida dell’ex allenatore Luk Richardson.

Giocatore Ppg Wayne Gretzky 1.84 Mario Lemieux 1.61 Nathan Mackinnon 1.30 Mark Messier 1.25 Mikko Rantanen 1.25 Mike Bossy 1.24 * Almeno 80 partite giocate

Entrambi i Winglemen affrontano il bisogno offensivo degli uragani, che sotto l’allenatore di Rod Brind’amour hanno provato per diverse stagioni per sfondare e vincere la Stanley Cup solo per fermare i loro gol nei playoff. Dall’anno 2020-21, gli uragani hanno segnato in media 3,28 gol nella stagione regolare, ma 2,98 nella posizione seduta. Dal 2018, Carolina ha raggiunto la finale della conferenza due volte sotto Brind’amour.

Questo commercio è anche un momento importante per Eric Tulský, che nel 2024 assunse la posizione di direttore generale uragani.

“Mikko è uno dei principali alimentari nel nostro sport”, ha detto in una nota. “Non è un segreto che volevamo aggiungere abilità d’élite alla nostra assemblea, e questo è un giocatore che dovrebbe adattarsi bene al nostro sistema e al nostro camerino. E Taylor ci dà un altro modo altamente qualificato per rafforzare il nostro attacco.”

Carolina ha anche acquisito i diritti dell’attaccante Nilse Juntorpa, che nel 2022 ha redatto Blackhawks nel 2022. Juntorp sta attualmente giocando nella terza fila della Svedish Hockey League.

Gli uragani sono passati da +375 co -film per vincere alla Eastern Conference a +325 favoriti che lo hanno vinto dopo che l’accordo è stato completato presso ESPN BET.

Carolina ha firmato Nečas a luglio per un contratto di due anni per $ 13 milioni, evitando l’arbitrato salariale con un attaccante di 26 anni. All’inizio della stagione ha risposto con un aumento del punto, nelle sue prime 30 partite ha segnato 44 punti. Ma il suo ritmo è poi sceso considerevolmente, in altre 19 partite ha segnato 11 punti, di cui solo due gol.

Twenty -Que -Year -old Drry ha completato la quarta stagione NHL con 46 punti in 153 partite. In questa stagione ha giocato 39 partite con tre gol e sei assist nel pattinare 12:53 per partita. Guadagna $ 1,725 ​​milioni rispetto al tetto salariale prima che diventi un giocatore gratuito limitato nel 2027.

Questo negozio offre alle valanghe un capitale di selezione più ampio e uno spazio di bozze con cui possono lavorare, poiché le squadre in tutta la lega si aspettano che il candidato della Western Conference non abbia ancora concluso accordi prima della data di scambio 7 marzo.

Emily Kaplan di ESPN ha contribuito a questo rapporto.