Glória Ferrari confiante de Lewis Hamilton depois de tomar uma nova roda de carro F1

Lewis Hamilton está convencido de que esta temporada pode ser o ano da Ferrari depois de dirigir pela primeira vez na quarta -feira pela equipe da Fórmula 1 para a próxima temporada, com um recorde de oitavo título do mundo em seus monumentos. Hamilton encantou a esperança de que, ao traduzir o novo carro SF-25 através de seu ritmo em sua própria Ferrari em Fiorano modenese, no norte da Itália, e depois parou para saudar os espectadores que esperam que ele possa terminar a longa seca da equipe italiana no mundo dos campeonatos . A Ferrari não ganhou o título de construtores desde 2008, e Kimi Raikkonen foi o último homem que ganhou o título do motorista com eles um ano antes, mas perguntou se ele pensava que “Scuderia” estava pronto para ganhar o campeonato mundial, ele acabou de dizer “Sim “.

“Antes trabalhei com duas equipes vencedoras do Campeonato Mundial, sei como é a equipe vencedora e sinto”, disse a Hamilton Journalists.

“A paixão aqui é como nada que você já viu. Eles têm absolutamente todos os ingredientes necessários para vencer o campeonato mundial e trata -se de combinar todos os elementos.

“Todo mundo tem uma abordagem muito calma e boa. Ninguém é como se fôssemos perfeitos em todas as áreas. Todo mundo era como se tivéssemos que nos levantar e não deixar pedra para fazer isso.

Aos 40 anos, Hamilton não é apenas a maior estrela da F1, ele também é um dos maridos mais velhos do esporte, mas está cheio de entusiasmo juvenil pelo novo desafio na Ferrari depois que ele se tornou Max Verstappen Red Bull no último Três temporadas em Mercedes.

Desde a perda do título de 2021 motoristas em Verstappen em circunstâncias controversas nos médicos finais da família, Hamilton levou seis, terceiro e depois sétimo em 2024, cerca de 214 pontos para seu rival holandês que venceu os últimos quatro campeonatos.

Hamilton disse em um filme lançado pela Ferrari no início da quarta -feira que pensou que “nada nunca seria novo” e está claramente surpreso com o novo contrato de vida que experimenta.

“Quando eu era muito mais jovem, eu definitivamente não pensei na minha 19ª temporada ou 19, seja o que for, ficaria tão empolgado”, disse Hamilton.

“Eu nunca pensei que, no momento da minha carreira, teria tanta emoção. Eu queria estar cedo no trabalho, querendo trazer até um nível adicional de trabalho para realizar um sonho … apenas senti essa nova onda de vida e energia.

“Para mim, este é o primeiro. Ganhar o campeonato da Ferrari é o primeiro. Estou trabalhando nisso. Não penso na oitava edição. Estou pensando nos primeiros campeonatos que a equipe venceu há algum tempo. “

Hamilton tem muito a provar, apesar de suas inúmeras conquistas, porque no ano passado ele ganhou apenas dois Grands Prix, e sua vitória do British Family Doctor em julho encerrou a série de dois anos e meio sem vitória, que agora alcançou a famosa temporada de 2021.

Ele admite que terá que se acostumar em seu novo ambiente antes que ele possa esperar que ele recrie seus anos dourados com a Mercedes.

“Sabemos que temos um trabalho enorme; Eu sei que tenho um trabalho enorme a fazer “, disse ele.

“Mas todo mundo se inclina nesta banda para se sentir bem -vindo e eu realmente me sinto em casa. Sei que estou exatamente onde deveria, é natural, isso é bom, então acho que precisamos continuar meu tempo e fazê -lo passo a passo.

“Eu faço tudo ao meu alcance para estar pronto para a corrida”.

Hamilton terá sua primeira condução séria de um carro novo durante a sessão de teste de inverno na próxima semana no Bahrein antes da abertura da temporada australiana do Grande Prêmio em Melbourne no próximo mês.

