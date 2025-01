GM dos Dolphins, Chris Grier: Tyreek Hill ‘nunca pediu uma troca comigo’

Depois de declarar “estou fora, mano” no domingo, a posição de Tyreek Hill sobre continuar jogando com o Miami Dolphins parece ter vacilado.

Mas isso não mudou necessariamente.

O gerente geral do Dolphins, Chris Grier, e o técnico Mike McDaniel. Ambos falaram com a mídia na terça-feira. e disseram que se encontraram com Hill na segunda-feira para o que Grier descreveu como “conversas produtivas”.

“Mike e eu conversamos com Tyreek aqui ontem”, disse Grier. “Conversas produtivas. Vou mantê-las entre nós. A única coisa que eu diria: em uma temporada frustrante, ele estava muito animado… Acho que tudo isso enquanto ele jogava devido à lesão acabou se espalhando até certo ponto.

“Das nossas conversas, novamente, manteremos a privacidade, mas tivemos conversas produtivas.”

Grier foi então questionado diretamente se Hill retirou seus comentários declarando “Estou fora”. Grier disse não e acrescentou isto:

“Mas ele nunca pediu uma troca comigo”, disse Grier.

Então ele vai ficar ou ir? Essa parece ser uma questão que permanecerá durante a entressafra dos Dolphins até que um ou ambos os lados forneçam clareza definitiva. Mas a maré certamente mudou desde domingo.

Hill muda seu avatar de volta para Dolphins pic

Após seus comentários no domingo e uma postagem subsequente sugerindo que ele pretendia deixar os Dolphins, Hill mudou seu avatar nas redes sociais para uma imagem de sua cabeça imposta ao corpo de Antonio Brown durante o último jogo de Brown na NFL com os Buccaneers.

Caso você precise se atualizar, essa imagem é da saída dramática de Brown dos Bucs na semana 17 da temporada de 2021 contra os Jets, onde ele tirou o equipamento e saiu correndo de campo sem camisa no meio do jogo. Os Bucs posteriormente o dispensaram e Brown não jogou mais nenhum jogo da NFL desde então.

A mudança de avatar de Hill ocorreu após estes comentários pós-jogo, depois que Hill pareceu se aposentar da derrota de domingo para os Jets:

“Esta é a primeira vez que não vou aos playoffs, cara”, disse Hill no domingo. “Para mim, só tenho que fazer o que é melhor para mim e para minha família. Seja aqui ou onde for o caso, finalmente poderei abrir essa porta para mim. fora, mano. Foi ótimo jogar aqui, mas no final das contas tenho que fazer o que é melhor para minha carreira porque sou muito competitivo para estar lá.

A mensagem de Hill com seus comentários e mudança de avatar foi inequívoca. Eu queria sair de Miami. Mas na terça-feira, Hill mudou seu avatar novamente para uma foto sua com o uniforme dos Dolphins. Seu encontro com Grier e McDaniel parece ter suavizado sua postura.

Mas ele deixou este post de domingo que parecia sugerir uma despedida de Miami:

O amor pela nação finlandesa abriu para sempre as portas da família Hill, nada além de respeito e amor. —Ty Hill (@cheetah) 6 de janeiro de 2025

McDaniel: Sair de um jogo “não será tolerado”

McDaniel também se dirigiu a Hill na terça-feira. Seus comentários sugeriram que Hill, de fato, se recusou a retornar para o jogo de domingo contra os Jets.

“Fui muito direto com ele”, disse McDaniel. “Ele foi muito honesto. Estávamos discutindo termos excelentes. Discutimos várias coisas, incluindo, sem hesitação, que não é aceitável abandonar um jogo. E isso não será tolerado no futuro.

“Ele aceitou a responsabilidade. Eu não diria que há necessariamente algo para consertar, por mais que tivemos que esclarecer as coisas em uma situação difícil e tumultuada.”

Tyreek Hill jogará outro jogo com os Dolphins? (Foto AP/Kirk Irwin)

Hill conseguiu dois passes para 30 jardas na derrota de domingo por 32-20, que derrubou o Miami para 8-9 na temporada. O esforço coroou a pior temporada de Hill com o uniforme dos Dolphins desde que ingressou no Miami em 2022. Hill termina a temporada de 2024 com 81 recepções para 959 jardas e seis touchdowns após eclipsar 1.700 jardas em cada uma de suas duas primeiras temporadas com os Dolphins.

Hill, 30, ainda tem dois anos de contrato de três anos no valor de US$ 90 milhões, com US$ 65 milhões em dinheiro garantido. Resta saber se existe mercado para adquirir um anúncio em declínio e seu contrato. Por enquanto, parece que os Golfinhos prefeririam não chegar a esse ponto.