Gokulam Kerala vence Dempo SC

Ambas as equipes lutaram até o final da disputa da I-League.

O Gokulam Kerala FC continuou seu renascimento ao vencer seu terceiro jogo consecutivo com uma vitória por 1 a 0 sobre o Dempo Sports Club na I-League 2024-25 na terça-feira, 14 de janeiro de 2025.

Gokulam está invicto há cinco anos e sobe para o segundo lugar na tabela. Entretanto, o Dempo continua a sua sequência miserável e é a quarta derrota em igual número de jogos.

Numa primeira parte eletrizante, foi Dempo quem teve a primeira oportunidade clara para aproveitar, já aos sete minutos de jogo. O cruzamento de Pruthvesh Pednekar da ala direita foi recebido com perfeição por Shubham Rawat. O voleio do atacante ricocheteou na trave e no ombro do goleiro Shibinraj Kunniyil para a segurança.

A partir daí, Gokulam assumiu o controle do jogo. Primeiro, Adama Niane, após receber passe de Sergio Llamas, lançou de fora da área um chute que ricocheteou na trave.

Poucos minutos depois foi a vez de Ignacio Loyola, que voltou a rematar de fora da área e a bola desviou enorme e aparentemente cabeceou em direção à baliza. Apesar de ser contra, Ashish Sibi ajustou-se de forma brilhante para afastá-lo.

Aos 42 minutos, Niane desperdiçou aquela que talvez tenha sido a melhor chance do primeiro tempo, depois que Loyola encaixou de forma brilhante com uma cabeçada dentro da pequena área. O atacante só precisou acertar a bola e direcioná-la para o gol para dar a liderança a Gokulam. Ele não fez nada e acabou cometendo falta no goleiro, ganhando um cartão pelos problemas.

Dempo fechou o primeiro tempo no início, com um chute brilhante que obrigou Shibinraj a outra defesa. A oportunidade surgiu em cobrança de falta que Rawat cruzou a barreira. Shibinraj o viu tarde, mas mergulhou para a direita para afastá-lo.

O heroísmo de Sibi também manteve Dempo em jogo durante o segundo tempo, sua dupla defesa aos 51 minutos foi a segunda após um chute perigoso de Loyola, um momento chave do jogo. Gokulam continuou a criar chances, mas a incapacidade de finalizar aumentou sua frustração com o passar do tempo.

A determinação de Dempo foi finalmente quebrada aos 86 minutos, quando o substituto do intervalo, Martín Chaves, dançou para a área, driblou para a linha de fundo e cortou a bola para a marca de grande penalidade.

Abhijith K, que havia entrado apenas dois minutos antes, acertou a bola no alto da rede. Dempo teve uma última chance de tirar algo do jogo, mas Rawat desviou o corte de Laximanrao Rane a cinco metros de distância.

Para mais atualizações, siga Khel agora em Facebook, Twitter, Instagram, YouTube; baixe Khel agora Aplicativo Android qualquer aplicativo iOS e junte-se à nossa comunidade em WhatsApp & Telegrama.