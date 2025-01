Golden State Warriors vs. Oklahoma City Thunder: como assistir à NBA online, canal de televisão, informações de transmissão ao vivo, hora de início

Relatório do terceiro trimestre

Quem está tocando

Oklahoma City Thunder @ Golden State Warriors

Registros atuais: Oklahoma City 37-8, Golden State 23-23

Como olhar

Quando: Quarta -feira, 29 de janeiro de 2025 às 22:00 ET

Quarta -feira, 29 de janeiro de 2025 às 22:00 ET Onde: Chase Center – São Francisco, Califórnia

Chase Center – São Francisco, Califórnia TV: ESPN

ESPN Continuar: CBS Sports Application

CBS Sports Application Transmissão online: FUBOTV (Tente gratuitamente. Restrições regionais podem ser aplicadas).

FUBOTV (Tente gratuitamente. Restrições regionais podem ser aplicadas). Custo do ingresso: $ 50,00

O que saber

Os Warriors estarão na frente de seus fãs locais na quarta -feira, mas uma olhada nos programas de disseminação que podem precisar dessa vantagem do tribunal local. Depois de jogar ontem, eles voltarão para ele e receberão o Oklahoma City Thunder às 22:00 ET no Chase Center. As duas equipes estão em um até 5-5 uma contra a outra desde janeiro de 2023, mas provavelmente não por muito tempo.

Na terça-feira, o Warriors conquistou uma vitória de 114 a 103 sobre o Jazz.

Os Warriors quebraram o navio ofensivo e terminaram o jogo com 16 rebotes ofensivos (eles estão no quarto lugar em rebotes ofensivos para o jogo em geral). Esse forte desempenho não era novidade para a equipe: agora eles demoliram pelo menos dez rebotes ofensivos em 11 confrontos consecutivos.

Enquanto isso, o Thunder poderia alcançar uma sólida vitória sobre os caminhos do caminho no domingo, realizando o jogo 118-108. O excesso/abaixo foi estabelecido em 225,5 pontos, portanto, um bom trabalho de probabilidade de trabalho; Você estava certo em dinheiro.

Vários jogadores fizeram performances sólidas para levar o Thunder à vitória, mas talvez nada além de Shai Gilgous-Alexander, que teve 35 pontos, juntamente com cinco rebotes e três assaltos. A Gilgeous-Alexander Night deu 14 jogos seguidos, nos quais ele marcou pelo menos 30 pontos. A equipe também recebeu cortesia de Jalen Williams, que ganhou 24 pontos, além de oito assistências e dois bloqueios.

A vitória retornou ao Golden State, mesmo em 23-23. Quanto a Oklahoma City, eles trabalharam incrivelmente bem recentemente, desde que venceram 22 de suas últimas 25 competições, o que proporcionou um bom aumento com seu recorde de 37 a 8 nesta temporada.

Os Warriors ficaram aquém contra o Thunder em sua reunião anterior em novembro de 2024, caindo em 105-101. Os Warriors podem vingar sua derrota ou a história é condenada a repetir? Vamos descobrir isso em breve.

Chance

Oklahoma City é um ótimo favorito de 10 pontos contra o Golden State, de acordo com o último Probabilidades da NBA.

As probabilidades tinham uma boa idéia da linha para isso, desde que o jogo abriu com o Thunder como favorito de 11 pontos.

O Over/Under é 228 pontos.

História da série

Golden State e Oklahoma City têm 5 vitórias nos últimos 10 jogos.