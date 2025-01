Golden State Warriors x Memphis Grizzlies: como assistir online, informações de transmissão ao vivo, horário de início, canal de TV

Relatório do terceiro trimestre

Apenas mais um quarto separa os Warriors da vitória que eram favoritos esta noite. Com um placar de 92 a 86, parecia o melhor time, mas ainda falta um quarto para jogar.

Os Warriors entraram no confronto com motivação extra após a derrota sofrida na última vez que as duas equipes se enfrentaram. Veremos se eles conseguem reverter o roteiro ou se será simplesmente mais do mesmo.

Quem está jogando

Memphis Grizzlies x Golden State Warriors

Registros atuais: Memphis 23-12, Golden State 17-16

Como assistir

Quando: Sábado, 4 de janeiro de 2025 às 20h30 horário do leste dos EUA

Sábado, 4 de janeiro de 2025 às 20h30 horário do leste dos EUA Onde: Chase Center – São Francisco, Califórnia

Chase Center – São Francisco, Califórnia TV: Fand Duel SN – Memphis

Fand Duel SN – Memphis Continuar: Aplicativo CBS Sports

Aplicativo CBS Sports Transmissão on-line: fuboTV (Experimente gratuitamente. Podem ser aplicadas restrições regionais.)

fuboTV (Experimente gratuitamente. Podem ser aplicadas restrições regionais.) Custo do ingresso: US$ 93,00

O que saber

Depois de jogar ontem, o Memphis Grizzlies pegará a estrada para enfrentar o Golden State Warriors às 20h30 horário do leste dos EUA no sábado, no Chase Center. Fique de olho no placar deste – ambos registraram totais de pontos altos em seus jogos anteriores.

Os Grizzlies entram na disputa de sábado depois de superar impressionantes 242,5 pontos acima/abaixo dos apostadores definidos para seu último jogo contra os Kings. Os Grizzlies caíram para os Kings 138-133. A temporada de Memphis não foi nada boa no ano passado, mas começa a parecer que os problemas estão no retrovisor.

O lado perdedor foi impulsionado por Jaylen Wells, que fez 8 de 9 além do arco rumo a 30 pontos mais cinco rebotes. Além disso, ele também registrou uma precisão de arremesso de três pontos de 88,9%, a maior desde outubro de 2024. Desmond Bane foi outro jogador importante, somando 22 pontos, além de oito assistências e sete rebotes.

Mesmo tendo perdido, os Grizzlies trabalharam como uma unidade e terminaram o jogo com 31 assistências (classificados em segundo lugar em assistências por jogo no geral). Esse forte desempenho não foi novidade para a equipe: já soma pelo menos 25 assistências em 20 jogos consecutivos.

Enquanto isso, os Warriors conquistaram na quinta-feira sua maior vitória desde 25 de outubro de 2024. Tudo deu certo contra o 76ers enquanto os Warriors conquistavam uma vitória por 139-105. O jogo estava quase terminando no final do terceiro, momento em que o Golden State já havia estabelecido uma vantagem de 25 pontos.

Stephen Curry fez um jogo dinamite para os Warriors, acertando 8 de 8 de longa distância e marcando um duplo-duplo com 30 pontos e dez assistências. O desempenho de Curry compensou um jogo mais lento contra os Cavaliers na segunda-feira.

A derrota de Memphis caiu seu recorde para 23-12. Quanto ao Golden State, agora tem um recorde de vitórias de 17-16.

Os rebotes provavelmente serão um grande fator nesta competição: os Grizzlies têm quebrado vidros nesta temporada, com média de 48,7 rebotes por jogo (eles estão em segundo lugar em rebotes por jogo no geral). Não é como se os Warriors (atualmente em terceiro lugar) estivessem lutando nesse departamento, já que têm uma média de 47,2. Com ambas as equipes lutando para controlar os arremessos perdidos, veremos se uma equipe consegue tirar vantagem.

Tudo foi bom para os Grizzlies contra os Warriors no confronto anterior, em dezembro de 2024, quando o time conquistou uma vitória por 144-93. Nesse jogo, os Grizzlies construíram uma vantagem de 69-38 no intervalo, um feito impressionante que tentarão repetir no sábado.

Chance

Golden State é um ligeiro favorito de 2,5 pontos contra Memphis, no último relatório. Probabilidades da NBA.

A linha deste jogo mudou bastante desde sua abertura, já que começou com os Warriors como favoritos de 6,5 pontos.

O acima/abaixo é de 233,5 pontos.

História da série

Golden State venceu 6 de seus últimos 10 jogos contra Memphis.