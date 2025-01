Golfinhos em Madri: Miami fará história na Espanha como parte do elenco internacional da NFL de 2025

Os Miami Dolphins vão para a Espanha. Na sexta-feira, o equipe anunciada quem iria hospedar o NFL primeiro jogo em Madrid em 2025. O adversário e a data oficial do confronto serão anunciados nesta entressafra.

“Estamos muito satisfeitos por jogar o NFL jogo de abertura na Espanha, um país de rica história, tradição e paixão e lar de uma vibrante base de fãs dos Dolphins”, disse o vice-presidente, presidente e CEO dos Dolphins, Tom Garfinkel, em um comunicado. e estamos orgulhosos de nos juntarmos à NFL no crescimento do jogo internacionalmente, ao mesmo tempo que interagimos com fãs novos e antigos. “Com a sinergia única entre Miami e Madrid, acreditamos que este é apenas o começo para nós nesta região incrível e estamos ansiosos para trazer a emoção e a comunidade do futebol Dolphins para a Espanha em 2025 e além”.

A NFL anunciou em fevereiro passado que seria realizado um jogo no estádio Santiago Bernabéu em 2025, que também abriga o clube de futebol Real Madrid. Fazia sentido que os Dolphins ou os Chicago Bears sediassem em Madrid, já que ambas as franquias têm direitos de marketing internacional na Espanha. Os Dolphins dizem que têm trabalhado para interagir com esses novos fãs nos últimos anos, com festas, apresentações de ex-alunos e conteúdo em espanhol.

Os Dolphins jogaram sete vezes em palco internacional, com a viagem mais recente à Alemanha em 2023. Miami caiu para Patrick Mahomes e o Kansas City Chiefs naquele confronto por 21-14.

Na próxima temporada, a NFL realizará três jogos em Londres, um na Alemanha e um em Madrid. A liga pode agendar até oito partidas internacionais.