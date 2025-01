Gols finais dão ao AC Milan uma vitória impressionante sobre o Parma

O AC Milan converteu o gol de um gritador no domingo, quando dois gols nos acréscimos deram aos sete vezes campeões europeus uma impressionante vitória por 3 a 2 sobre o Parma na Série A. após o gol da vitória de Enrico Delprato para o Parma, que pretendia prorrogação, Milan, Milan triunfou graças aos golpes de Tijjani, Reijnders e Samuel Chukwueze, deixando felizes os torcedores anteriormente frustrados. O Milan passa para o sexto lugar, cinco pontos atrás da Lazio, que está em quarto lugar, e recebe a fora de forma Fiorentina no domingo.

A finalização tardia de Chukwueze, da Nigéria, mudou completamente a atmosfera em torno de San Siro e deu à equipe de Sergio Conceição um grande impulso antes de uma grande semana.

O Milan viaja para enfrentar o Dinamo Zagerb na quarta-feira, buscando a qualificação direta para as oitavas de final da Liga dos Campeões, antes de um clássico local contra o Inter de Milão no próximo fim de semana.

“Penso que mostrámos a mentalidade certa, lutando até ao fim, e a forma como mudámos o jogo é uma loucura”, disse o médio holandês Reijnders após o seu 11º golo esta temporada.

“Este jogo foi importante para voltarmos ao lugar que pertencemos. Agora temos que continuar.”

A insatisfação dos torcedores ameaçou forçar Delprato a voltar para casa aos 80 minutos, depois que Mike Maignan fez um trabalho brilhante para impedir a entrada de Driss Camara.

Os torcedores se voltaram para o camarote dos diretores e aplaudiram ironicamente a gestão do Milan, depois que os Hardcore Ultras do Milan assistiram a maior parte da partida em silêncio, apenas levantando a voz para mais uma vez exigir que os proprietários americanos do Redbird vendessem o clube.

Os aplausos mais fortes vieram dos torcedores da casa antes do gol de empate de Reijnders, aos 91 minutos, após cobrança de multa de Yunus Musah, momentos antes, quando Strahinja Pavlovic cabeceou no que ele pensava ser um empate, antes de ser legitimamente impedido.

O infeliz Parma ficou sem um excelente desempenho que merecia mais, mas fez com que a equipe de Fabio Pecchia permanecesse um ponto acima da zona de rebaixamento.

“Quando você joga assim em San Siro e sai com uma derrota, haverá decepção, mas também há consciência do que fizemos porque vi muitas coisas boas hoje”, disse Pecchia.

“Um desempenho como este só pode nos servir bem no futuro.”

O Inter está em Lecce na noite de domingo na esperança de reduzir pela metade a diferença de seis pontos que separa o campeão do líder da liga, o Napoli, com a Roma eliminando a Udinese, no meio da tabela.

