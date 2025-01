Gols tardios ajudam Tamil Nadu Dragons a vencer UP Rudras

Apesar da derrota, UP Rudras permanece em segundo lugar na classificação da Indian Hockey League.

Os Tamil Nadu Dragons aproveitaram os gols de Abharan Sudev (48′) e Thomas Sorsby (60′) e uma sólida exibição defensiva do capitão Amit Rohidas para conquistar uma vitória por 2 a 0 sobre o UP Rudras no confronto da Hockey India League. no Estádio de Hóquei Birsa Munda no domingo.

Os Dragões ameaçaram abrir o marcador ao se encontrarem numa brilhante posição de 4v1 no segundo minuto, quando Uttam Singh teve a oportunidade de marcar, mas a equipa não conseguiu capitalizar. Os UP Rudras não deixaram pedra sobre pedra na busca pelo primeiro gol, mas David Harte não ia ser derrotado entre os postes.

Eles ganharam um escanteio de pênalti faltando apenas alguns segundos para o final do primeiro quarto e Amit Rohidas mostrou por que ele é o melhor no ramo quando saiu da linha para desviar a tentativa escaldante de Sam Ward.

O placar também permaneceu inalterado nos 15 segundos, e nenhum dos goleiros foi obrigado a agir. Shesha Gowda estava em sua melhor forma e desempenhou um papel crucial em manter o letal Hardik Singh sob controle. Tom Craig fez uma corrida alucinante a cerca de um minuto do fim, mas foi derrotado por um desarme impressionante de Lalit Upadhyay quando as duas equipes chegaram ao intervalo empatadas, preparando o terreno para dois últimos quartos de alta octanagem.

UP Rudras teve um excelente início de terceiro quarto quando Lalit, cercado por três zagueiros, abriu caminho para o círculo para ganhar um escanteio de pênalti aos 34 minutos. Kane Russell acertou o fundo da rede com um movimento de arrasto emocionante. mas o gol foi anulado porque a bola cruzou o círculo antes de ele acertá-la.

Os Rudras aumentaram a aposta quando Ward ganhou outro escanteio de pênalti dois minutos depois, mas a defesa dos Dragões lidou com isso com tranquilidade.

Os Dragões tiveram então uma oportunidade de ouro na outra ponta, quando Uttam fez uma corrida violenta pela direita antes de fazer um belo passe para Tom Craig na baliza, mas o australiano simplesmente não conseguiu acertar a bola a tempo. Os Rudras terminaram o terceiro quarto com 14 rebatidas circulares e três escanteios de pênalti em seu nome, mas ainda não haviam encontrado aquele gol evasivo, pois tudo se resumia ao último quarto.

Os Dragões abriram o marcador aos 48 minutos, quando Abharan Sudev marcou à queima-roupa. Nathan Ephraums desferiu um golpe poderoso que James Mazarelo só conseguiu desviar no caminho de Sudev, e o índio não se enganou. A equipe de Tamil Nadu estava de volta quando Thomas Sorsby correu pelo flanco esquerdo antes de fazer um cruzamento rasteiro para o círculo, mas Blake Govers ficou aquém.

Os Rudras tiveram uma chance de ouro de empatar ao vencer um escanteio de pênalti aos 52 minutos, mas Rohidas mais uma vez saiu da linha para bloquear o dragflick de Russel. O drama foi maior no final, quando UP Rudras venceu dois escanteios consecutivos nos últimos dois minutos, e foi Rohidas quem mais uma vez bloqueou os dois chutes e garantiu que seu time não sofresse golos.

No final, foram só sorrisos para os Tamil Nadu Dragons, quando Sorsby encerrou a competição com uma finalização clínica faltando 13 segundos para o final, enquanto a equipe conquistava sua primeira vitória definitiva da temporada e subia para o terceiro lugar na classificação. .

