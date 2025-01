Gonasika recupera de desvantagem para vencer os líderes Tamil Nadu Dragons

Apesar da derrota, os Dragões continuam na liderança da classificação da Indian Hockey League.

O time Gonasika teve um desempenho impressionante ao derrotar os Tamil Nadu Dragons por 4 a 2 em uma partida do Grupo B da Liga Indiana de Hóquei Masculino 2024-25, realizada no Estádio Birsa Munda, em Rourkela, no sábado. Os gols de Gonasika vieram de Araijeet Singh Hundal (14′), Jack Waller (45′), Tim Howard (50′) e Chandanda Nikkin Thimmaiah (51′), enquanto Amit Rohidas (8′) e Tom Craig (56′) marcaram o rede para os Dragões.

Apesar da derrota, o Tamil Nadu Dragons manteve-se na liderança da tabela de pontos com 17 pontos em nove partidas. Enquanto isso, o time do Gonasika permaneceu na sétima colocação com 10 pontos em nove partidas.

A equipe do Gonasika começou a partida com um ataque em ritmo acelerado, vencendo um escanteio logo no primeiro minuto. No entanto, eles não conseguiram aproveitar esta primeira oportunidade, já que os Dragões Tamil Nadu exibiram uma forte estrutura defensiva, frustrando com sucesso a ameaça. Os Dragões rapidamente transformaram a defesa em ataque, lançando um rápido contra-ataque que lhes valeu o primeiro canto do jogo.

O capitão Amit Rohidas (8′) avançou e rematou de forma brilhante e precisa, dando à sua equipa uma vantagem inicial de 1-0.

Impulsionados pela vantagem, os Dragões do Tamil Nadu mudaram de estratégia, concentrando-se no controle da posse de bola e ditando o ritmo do jogo. Enquanto isso, Gonasika, determinado a contra-atacar, optou por um estilo de contra-ataque, que logo deu frutos quando uma jogada bem executada viu Struan Walker desferir um passe preciso para Araijeet Singh Hundal (14′), que encontrou espaço e disparou um tiro poderoso. nivelando a pontuação com um final clínico.

O emocionante primeiro quarto chegou ao fim com ambas as equipes empatadas em 1 a 1, preparando o terreno para uma batalha emocionante pela frente.

No segundo quarto, as duas equipes iniciaram trocas, com cada lado fazendo várias entradas no círculo. O time Gonasika esteve perto de assumir a liderança várias vezes e ganhou dois escanteios de pênalti, mas não conseguiu aproveitar as oportunidades. Apesar dos esforços ofensivos de ambas as equipes, o segundo quarto permaneceu sem gols e o placar do intervalo permaneceu empatado em 1 a 1.

O time Gonasika começou o terceiro quarto com uma nota ofensiva e ganhou um escanteio de pênalti, mas o goleiro do Tamil Nadu Dragons, David Harte, se esticou para a esquerda para fazer uma boa defesa para manter o nível de seu time. Entretanto, os Dragões aumentaram a intensidade ofensiva e testaram várias vezes a defesa de Gonasika para devolver a pressão. A estratégia ajudou o time a vencer dois escanteios consecutivos, mas não conseguiu cobrir nenhum deles.

Gonasika finalmente conseguiu abrir o placar quando Jack Waller (45′) desviou habilmente um passe de Manpreet Singh para converter um escanteio de pênalti, colocando seu time na frente. No final do penúltimo quarto, a equipe do Gonasika estava na frente por 2 a 1, estabelecendo uma fase final intensa da partida.

Com o placar a seu favor, o Gonasika saiu vitorioso no último quarto, ampliando rapidamente a vantagem. O capitão Tim Howard (50′) aproveitou um passe longo perfeitamente colocado de Jack Waller e desviou para a rede para fazer o 3-1. Apenas um minuto depois, Chandanda Nikkin Thimmaiah (51′) marcou outro golo, encerrando um impressionante esforço de equipa para aumentar a vantagem do Gonasika para 4-1.

Perante um défice significativo, os Dragões do Tamil Nadu aumentaram a intensidade e adotaram uma estratégia de ataque mais agressiva. O esforço valeu a pena quando Tom Craig (56′) conseguiu marcar, reduzindo a vantagem para 4-2. No entanto, apesar da pressão, este acabou por ser o objectivo final da partida, já que a equipa do Gonasika conquistou uma merecida vitória por 4-2.

