Gongadi Trisha segue os passos do paraíso de Mithala, circula com outras pessoas como seu “ídolo”

A Teen Sensation Gongadi Trisha, que se tornou o primeiro jogador que ganhou cem na Copa do Mundo Mulheres do Mundo Feminino Sub -19, foi designado para seu “ídolo” e a lendária Mithala Raj por influenciar seu jogo, especialmente na maneira como ela acelera suas rodadas. Na terça-feira, a abertura indiana lançou 110 invencível com apenas 53 bolas que alimentaram a Índia com a vitória comandante de 150 velocidades sobre a Escócia. A Índia publicou um enorme 208/1 antes de jogar boliche na Escócia por apenas 58 em sua reunião Super Six.

“Eu cresci, assistindo Mithali Di e eu realmente gosto dela. Eu sempre quis fazer o mesmo. Ela sempre foi minha ídolo “, disse Trisha, que interpreta Hyderabad, em um filme publicado pela BCCI.

A deslumbrante era de Trisha fazia parte de sua forma extraordinária no torneio.

Anteriormente, ela venceu 49 contra o Sri Lanka e 40 contra Bangladesh, que acabou sendo um dos jogadores destacados para defender mestres.

“Sim, é realmente especial para mim. Eu queria fazer isso na primeira partida da Copa do Mundo, mas tive outra oportunidade.

“Contra a Escócia, embora tenhamos perdido o sorteio, eu sempre quis bater primeiro para que pudéssemos jogar com 20 anos antes e marcar grandes pontos”, acrescentou.

Trisha, que muitas vezes não olha para o quadro de resultados ou a segue correndo, percebeu que ganhou o centenário somente quando seus companheiros de equipe começaram na ocasião.

“Percebi que demiti cem quando toda a equipe começou a torcer por mim. Normalmente, não olho para o quadro de resultados ou conta minhas corridas. Sim, foi realmente único “, disse ela.

Trisha também desempenhou um papel fundamental na vitória da Índia na Copa da Ásia Sub-19 no ano passado, a partir de meio século, aparecendo como uma das estrelas emergentes. Ela também falou sobre a importância de apoiar inabalável sua família, especialmente seu pai, que testemunhou um momento histórico.

“Meu pai é meu maior defensor, então receber cem na Copa do Mundo Sub-19 antes dele é realmente único”, disse ela.

“Ele vem ver todos os meus jogos nacionais, mas de alguma forma sentiu falta dele pela primeira partida aqui.

“No entanto, ele se certificou de que estava na próxima partida, porque não queria perder uma rodada.

“Então, eu quero sacrificá -lo cem, assim como minha mãe, porque não acho que seria possível sem ela”, acrescentou Trisha.

(Com exceção do cabeçalho, esta história não foi editada pelos funcionários da NDTV e é publicada no canal Syndydkaned).