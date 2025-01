Goodell deve abordar os problemas dos oficiais da NFL e Eli Manning é realmente um membro do Hall da Fama? | Cobertura interior

Com o LIX do Super Bowl a pouco mais de uma semana, Jason Fitz, Charles Robinson e Frank Schwab mergulham nas questões quentes que Roger Goodell deve enfrentar em sua direção do estado da liga. Primeiro, eles são os erros dos policiais cometidos em toda a liga, mas particularmente nos jogos da NFC e AFC Championship. O erro humano nos jogos essenciais deve ser corrigido, mas como?

O trio reage às notícias de que Matthew Stafford jogará novamente em 2025, embora seja improvável que isso o faça em seu contrato atual com o Los Angeles Rams. Stafford e os Rams encontrarão terras comuns suficientes para fazer um novo acordo de ano? Ou os Rams irão para Stafford para o outro lado e começarão a construir em direção ao seu futuro? Além disso, o mais recente sobre a situação de Aaron Rodgers com o New York Jets e como o aço caótico do Mariscal de Campo pode se tornar essa baixa temporada se Rodgers se aposentar.

Fitz, Charles e Frank discutem se Eli Manning deve ser votado ou não no Hall da Fama da NFL. Ele bateu em Tom Brady duas vezes e venceu 2 Super Bowls, mas é suficiente?

(1:59) Goodell precisa consertar o comércio da NFL

(20:02) Matthew Stafford retornará

(27:39) duram sobre Aaron Rodgers

(43:28) Onde Sam Darnold terá terra?

(47:46) Eli Manning é um membro do Hall da Fama?

O comissário da NFL, Roger Goodell, está no campo antes de um jogo da NFC Commodines em 13 de janeiro de 2025 em Glendale, Arizona. (Foto de Brooke Sutton/Getty Images)

