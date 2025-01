Governador da Flórida declara 10 de janeiro de 2025 como ‘Dia de Mike Evans’ para homenagear a ilustre carreira da estrela dos Buccaneers na NFL

O governador da Flórida, Ron DeSantis, declarou 10 de janeiro de 2025 como o “Dia de Mike Evans”, homenageando o wide receiver estrela do Tampa Bay Buccaneers por sua ilustre carreira e contribuições para o estado antes do jogo de playoff wild-card dos Bucs contra o Washington Commanders.

Evans completou recentemente sua 11ª temporada com os Buccaneers e, ao fazê-lo, empatou o NFL recorde de maior número de temporadas consecutivas com mais de 1.000 jardas recebidas.

Em um comunicado, DeSantis citou a excelente carreira de Evans na NFL, que inclui muitas indicações ao Pro Bowl e All-Pro, mais de 100 touchdowns no total e um Super Bowl LV Ring, bem como o reconhecimento que recebeu de seus colegas e o trabalho que realizou na comunidade de Tampa Bay, especificamente por meio da Mike Evans Family Foundation.

“CONSIDERANDO QUE a Flórida celebra Mike Evans por sua profunda dedicação ao futebol, criando inúmeras memórias para os fãs em todo o Sunshine State e em todo o país, AGORA, PORTANTO, eu, Ron DeSantis, Governador do Estado da Flórida, declaro 10 de janeiro de 2025, Dia de Mike Evans,” a declaração lida.

Evans se tornou um dos melhores jogadores da história da franquia Buccaneers e construiu um caso muito forte para se tornar um wide receiver do Hall da Fama do Futebol Profissional ao final de sua carreira de jogador. Evans atualmente ocupa o 24º lugar na história da NFL em jardas recebidas (12.684), o 35º em recepções (836) e o 21º em total de touchdowns (106). O jogo do calibre do Hall da Fama de Evans percorreu um longo caminho para transformar os Buccaneers na última década, uma transformação que viu Tampa Bay ganhar um Super Bowl e quatro títulos consecutivos de divisão desde 2020.