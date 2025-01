Goztepe termina il contratto di prestito dell’attaccante Chelsea

Notizia ” Notizie in Premier League ” Notizie sul Chelsea

Fofana torna al Chelsea





Goztepe ha concluso il contratto di prestito di Chelsea Striker David -Dating Fofana dopo l’operazione del ginocchio.



L’Ivorian si è unito all’outfit turco su un prestito stagionale la scorsa estate e ha consegnato due gol dalle sue prime nove esibizioni.

Il 22enne ha subito un infortunio al ginocchio a dicembre e da allora ha subito un intervento chirurgico che lo terrà fuori per quattro mesi.

Goztepe ha ora preso la decisione di porre fine al periodo temporaneo, poiché Fofana potrebbe non tornare alla fase finale della stagione.

L’attaccante continuerà la sua riabilitazione a Cobham. Molto probabilmente viene dimesso durante la finestra di trasferimento estivo.

Fofana si unì al Blues con un’enorme reputazione di talpa e molti hanno confrontato le sue versioni con Erling Braut Haaland.

Tuttavia, non è stato vicino a quel livello. Non riusciva a soddisfare le aspettative e il blues poteva scaricarlo in estate.

È ancora da vedere se ci sono club che vogliono pagare un risarcimento. Il Chelsea potrebbe essere necessario accettare un prestito con un’opzione per l’acquisto.