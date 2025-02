Gradi, i migliori giocatori della vittoria canadese sulla Finlandia

Con un posto nel campionato di fama delle 4 nazioni sulla linea, il Canada ha iniziato con due gol veloci di Connor McDavid e Nathan MacKinnon mentre si recavano a 5-3 vittorie sulla Finlandia.

C’è stato un dramma tardivo perché Finns ha segnato tre gol nel terzo periodo per raggiungere l’obiettivo prima che il capitano canadese Sidney Crosby segnò l’obiettivo di una rete vuota per concludere l’accordo.

La vittoria sposta il punto round canadese a cinque, che dà loro fuori dalla portata della Svezia:

4 nazioni di classifica fama Squadra W -otw -otl -l Punti 2-0-0-0 6 1-1-0-1 5 0-0-2-0 2 0-1-0-2 2

Ci sono segni per il Canada e la Finlandia, tra cui il più grande, un giocatore chiave che segue il prossimo gioco per il Canada e le domande persistenti per entrambi i paesi.

Ordinamento della squadra

Canada: a-

Questo C’era un Canada che ci aspettavamo di vedere in 4 nazioni. I canadesi furono immediatamente coinvolti su entrambi i lati del disco e alla fine ottennero i loro reati stellari con tre gol del primo periodo di Connor McDavid, Nathan MacKinnon e Brayden Point.

Quando Cale Makar è tornato in linea – dopo aver perso la partita di sabato contro gli Stati Uniti con malattia – la difesa canadese ha dato supporto noto perché lui e il compagno di squadra del Colorado Devon Toews erano un eccellente ancoraggio della linea blu.

L’allenatore Jon Cooper ha restituito Jordan Binnington in rete per questo e Binnington ha premiato la fiducia del suo allenatore con una solida manifestazione tra i tubi. E i cambiamenti di Cooper nei suoi gruppi principali – in particolare la creazione della linea superiore McDavid, Point e Mark Stone – hanno dato i suoi frutti con un attacco più equilibrato.

La chiave, tuttavia, era che il Canada (principalmente) non commetteva errori così costosi (cioè fatturato) che hanno commesso contro la Svezia e gli Stati Uniti. Il Canada era solido in tutti gli aspetti e sembrava essere nella loro direzione più pericolosa nello scontro finale con gli americani.

Finlandia: C+

Finns sembrava rilasciato quando McDavid ha segnato il gol di apertura canadese all’inizio del primo periodo e non poteva mai essere completamente regolare i vantaggi che li passavano intorno alla Svezia. Almeno non fino agli ultimi minuti di gioco, quando hanno segnato alcuni gol da 6 a 5 per ridurre il vantaggio canadese a 4-3.

Ma l’aumento – controllato da Mikael Granlund, ha segnato due volte negli ultimi tre minuti – era troppo tardi per la Finlandia. In effetti, in un momento in cui Kevin Lankinen ha pubblicato quattro gol nel secondo periodo (ed è stato sostituito da Juus Saros), la Finlandia era in un buco insormontabile contro un’enorme quantità di talenti dall’altra parte.

Shithering Finns è stato il loro biglietto da visita mentre giocava a 4 nazioni, ma il Canada ha affrontato anche la loro migliore difesa del torneo e ha rimosso le opportunità per la Finlandia di creare una vasta zona. Ciò che ha reso le tasche di pressione Finlandia intorno a Binnington non ha creato nulla sul punteggio. Anche il potente gioco finlandese nel secondo periodo, che potrebbe causare un certo slancio, è uscito vuoto.

Alla fine, il Canada ha approfittato delle sue opportunità quando la Finlandia semplicemente non poteva.

Quello che abbiamo imparato

Il Canada trova chimica e equilibrio

Il Canada ha gestito solo un goal contro gli Stati Uniti nonostante la stella della potenza di fuoco offensiva. L’allenatore Jon Cooper ha apportato modifiche contro la Finlandia per massimizzare il talento della squadra e ha funzionato: la nuova linea superiore canadese Connor McDavid, Mark Stone e Braydon Point hanno creato due dei primi tre gol del gioco (con McDavida e Point.) E Mackinnon ha aggiunto due gol Dalla seconda riga.

Questo tipo di esplosione di punteggio è esattamente ciò di cui il Canada aveva bisogno per creare fiducia e assumere il controllo fin dall’inizio. In un caso breve, come questo, non è sempre chiaro come i giocatori si prendano a vicenda. Anche se ci sono voluti diversi giochi, facendo clic sulle giuste combinazioni, tutto ciò di cui il Canada aveva bisogno di sentirsi sicuro di sé per raggiungere le finali.

Percorso canadese verso il display

Cooper ha parlato dell’identità della sua squadra prima della partita di lunedì e ha sottolineato che la sua squadra non dovrebbe cercare di fare qualcosa dal nulla – che è tornato a ferirli nei giochi precedenti. Il Canada contro la Finlandia ha mostrato quanta disciplina e pazienza possono fare.

Durante la maggior parte del gioco, il Canada non ha forzato i giochi e ha trasformato i dischi. È stato chiaramente un impegno per enfatizzare il loro gioco a due vie, il controllo posteriore e rompere bene il disco durante la transizione. I dettagli del Canada avevano precedentemente rivelato la loro forza contro la Finlandia, quindi la squadra ha impedito al furioso antenato finlandese di diventare un problema.

Ora il Canada è uscito da questa complessità negli ultimi minuti, quando la Finlandia è stata respinta con un paio di bersagli. In questo gioco di eliminazione, tuttavia, c’è stata anche urgenza nelle prestazioni complessive del Canada, il che va bene, ciò che ha contro gli Stati Uniti. Per il terzo periodo non è stato immagazzinato; Il Canada era pronto a giocare dall’inizio e iniettò ogni turno con questa energia.

Un giocatore per guardare le finali

Le destinazioni canadesi erano sotto il difficile controllo prima dell’inizio del torneo. E Binnington ha salvato la sua migliore prestazione, per il primo gioco di eliminazione canadese. È stato eccellente quando il più conteggiato in Finlandia – specialmente alla fine del secondo periodo – e ciò di cui il Canada ha bisogno è che Binnington colpirà una copia/inserimento che arriverà giovedì sera.

Cooper ha ripetutamente affermato che Binnington ha chiamato perché dà al Canada la possibilità di vincere; Ma non si tratta solo di quanto Binnington salverà contro gli americani, ma si ferma tempestiva quando si preoccupano di più di loro.

E sì, Binnington ha rinunciato a due 6 gol in ritardo in Finlandia, ma questo è stato anche il prodotto dei giocatori in vista. Piega, non dominare. Binnington ha quindi migliorato il gioco in 4 nazioni. Il Canada deve sperare di salvare il meglio per l’ultimo, specialmente se Connor Hellebuyck appare dall’altra parte sotto forma di trofeo di Vezina.

Domande persistenti

Può il Canada rompere Connor Hellebuyck?

Il Canada ha costruito presto la sua abilità offensiva sul display contro la Finlandia per prendere il comando 4-0, ma poi negli ultimi secondi della partita negli ultimi secondi di Sidney Crosby. Il Canada ha tenuto il suo comando troppo presto quando stavano ancora spingendo il prossimo? È possibile. E questo non è un modo per battere la squadra americana.

Hellebuyck sembrava forte come sempre al primo incontro tra queste squadre e dopo che McDavid ha registrato il primo gol della partita di sabato sera, non c’era nulla attraverso gli Stati Uniti.

È essenziale che i grandi ragazzi del Canada rendano sgradevoli Hellebuyck sin dall’inizio e guadagnino sulle loro opportunità; Non c’è molto progetto.

Inoltre, i giocatori di ruoli canadesi devono rafforzare Dylan Larkin negli Stati Uniti sabato. È in anticipo uno sforzo di squadra che costruirà il Canada in cima. Possono fornirlo e fare una certa pressione da Binnington?

Qual è la differenza di difesa sana per la Finlandia alle Olimpiadi?

La linea blu di Finns ha avuto diversi colpi perché Miro Heishanen, Rasmus Ristolainen e Jan Hakanpaa sono stati esclusi prima del torneo di infortunio. Heishanen è stata una perdita particolarmente difficile per la Finlandia, ma se è disponibile per la partita internazionale 2026, è un enorme vantaggio per la Finlandia (allo stesso modo del Canada, che ha Makar lunedì, è stato per il Canada).

Perché è il gruppo del disco in cui la Finlandia brilla più brillante: possono schierare cliniche difensive che hanno soppresso alcuni dei migliori pattinatori del mondo (l’abbiamo visto in piena forza nel loro primo periodo contro gli Stati Uniti la scorsa settimana).

La Finlandia può essere sorpresa solo da “cosa” ora sulla loro esibizione in 4 nazioni. I risultati potrebbero essere completamente diversi per loro in un anno con una maggiore felicità sulla coda degli infortuni.