Grado, i migliori giocatori dall’eccitante vittoria degli Stati Uniti sul Canada

Il gioco, che ha iniziato tre partite in nove secondi, ha portato a uno dei migliori hockey sul display nella memoria recente. Risultato: Victory 3-1 per gli Stati Uniti sul Canada, molto per terrificare la maggior parte dei fan al Bell Center di Montreal.

La squadra degli Stati Uniti offre sei punti e clinches nella partita di campionato giovedì. La squadra ha due punti, quindi le partite di lunedì determineranno a chi dovranno affrontare il titolo:

4 nazioni di classifica fama Squadra W -otw -otl -l Punti 2-0-0-0 6 0-1-0-1 2 0-1-0-1 2 0-0-2-0 2

Qui ci sono francobolli per entrambe le squadre, i nostri modi più grandi tra loro, giocatori chiave che possono guardare il prossimo gioco e domande persistenti.

Ordinamento della squadra

Stati Uniti: a

La vittoria di apertura della squadra americana sulla Finlandia è stata una specie di forte vittoria nel campo di fiducia di cui avevano bisogno prima di affrontare i loro arciti. Tuttavia, era anche importante provare il concetto di questo elenco. Ha creato due linee di punteggio ancorate da Auston Matthews e Jack Eichel. Si è scoperto che i giocatori di stelle nelle loro squadre NHL potrebbero adattarsi ai giocatori della squadra nazionale – giocatori come Dylan Larkin, che ha segnato un gol critico contro il Canada. È stata una vittoria che ha dimostrato che gli americani erano pronti e sotto il controllo delle loro emozioni.

Editori birichini 2 correlati

Tutto ciò che ha dimostrato che la vittoria in Finlandia ha informato questo sforzo contro il Canada è stato enfatizzato dal potere di Connor Hellebuyck nell’obiettivo. È stata una vittoria negli ambienti più ostili per gli americani, lo sforzo generale della squadra nel ciclone emotivo.

I canadesi lo avvertono notando l’assenza di Cale Makara – gli Stati Uniti, ovviamente, mancano di Quinn Hughes durante il torneo a causa di un infortunio – e che l’importanza del gioco è stata ridotta dopo la perdita svedese in Finlandia. Gli americani lo prendono sicuramente sotto il consiglio quando viaggiano a casa celebrando questa epica vittoria, e giovedì prossimo a Boston ci sono spazio nel campionato e la ricerca ESPN termina i migliori tornei canadesi. – Greg Wyshynski

Canada: B-

Forse un’enfasi così elevata su un singolo gioco può essere considerata ingiusta quando si tratta delle prestazioni complessive del Canada. Ma c’era un piccolo dipartimento nel gioco tra le due squadre più talentuose al torneo.

Gli americani hanno scoperto che la separazione nel secondo periodo in cui Matt Boldy ha rotto il passaggio di Sidney Cross Cross, che è stato ulteriormente complicato cambiando la linea. Questo è stato registrato dalla strana corsa del pattinatore nella direzione opposta, quando Dylan Larkin ha sparato a quello che si è rivelato essere un goal che ha vinto la partita nel secondo periodo.

Gli errori hanno spesso il potenziale per dimostrarsi costosi, con l’idea che gli errori sono ulteriormente rafforzati affrontando il vincitore al potere di Vese Trophy a Connor Hellebuyck, che potrebbe vincere di nuovo in questa stagione. Anche le grandi possibilità di scansione con una mossa alta che il Canada ha successivamente creato nel gioco non è stata sufficiente per superare l’errore che ha portato all’obiettivo vincente americano. – Ryan S. Clark

giocare 0:48 Dylan Larkin porta un obiettivo per la squadra degli Stati Uniti nel secondo periodo Dylan Larkin usa la situazione da 2 a 1 per il Team USA e Bury il disco per dare la leadership del suo team.

Quello che abbiamo imparato

Hellebuyck risponde ai critici

Connor Hellebuyck è considerato il miglior portiere del mondo, la scorsa stagione ha vinto il trofeo Vezin ed è popolare che in questa stagione vincerà di nuovo per Winnipeg Jets. Tuttavia, un 31enne ha i suoi critici che indicano una mancanza di successo quando conta di più: nei playoffs Stanley Cup, dove ha un record di carriera di 33-49 ed esce dal primo turno con il primo turno salvato sotto 0,890.

NHL 4 Nations Fament | 12.-20. Febbraio Quale nazione vincerà tutto? NHL recita dagli Stati Uniti, dal Canada, dalla Svezia e dalla Finlandia partono per la gloria internazionale.

Iscriviti oggi! | Guarda i giochi qui

• Anteprima: elenchi, fattori di pianificazione delle ascia

• Valutazione di ogni giocatore Ordinamento di ogni elenco

• Scegli un team USA Di più

Mentre alcuni sentivano un obiettivo che rinunciava alla Finlandia era notevole, era solido per il resto del percorso. Contro il Canada, Connor ha dato a McDavid a Rush – che dire del portiere della NHL, giusto? – Ma è stata un’ultima linea difensiva impressionante per il resto del viaggio con 20 risparmi, e nel terzo periodo sono apparse diverse grandi fermate.

Hellebuyck è stato uno dei giocatori di questo torneo che aveva bisogno di uno spettacolo forte, per la sua fiducia e di essere fissato come antipasto per le Olimpiadi invernali del 2026 di fronte a un campo molto affollato. Nel frattempo, fa una dichiarazione. – Wyshynski

Il Canada ha trovato contromisure ma manca ancora Cale Makar

Perfino il difensore della star di Dallas Thomas Harley su Stand erano domande a cui il Canada aveva bisogno di rispondere quando avrebbe effettivamente sostituito uno dei migliori difensori del gioco. Makar ha finito con qualcosa di più di 28 minuti di tempo di ghiaccio nella vittoria canadese degli straordinari contro la Svezia. Erano i più pattinatori per entrambe le squadre.

L’assenza di Makar attraversò la sua era glaciale. Significava trovare qualcuno che lavorasse nella prima squadra di power-play e uccideva penalità. Il Canada si è rivolto a Josh Morrissey per lavorare al posto di Makar a Power Play solo per finire 0-per-2. Per quanto riguarda Harley, ha finito con due colpi alle 18:47 dal ghiaccio. Non è una sopravvalutazione che il Canada abbia bisogno di Makar alla partita di lunedì contro la Finlandia. – Clark

Inizio storico e caotico

Forse erano rivalità per emozioni che si manifestavano nell’unico modo che potevano avere. Forse era la Florida Matthew Tkachuk quando vide Brandon Hagel, un avversario della NHL con Tampa Bay Lightning, nella linea iniziale e scoprì che non poteva fare altro che far cadere i guanti – che era la teoria del fratello di Brady. Forse sono stati i fratelli Tkachuk a onorare il padre Keith, a detenere la quota del record per il primo combattimento nella partita internazionale in 20 secondi durante la World Hockey Cup nel 1996.

Questo è un record che combatte da Tkachuks e JT Miller contro Hagel, Sam Bennett e Colton Parayko. Se nei primi nove secondi US vs. Il Canada ha iniziato a motivare tre lotte, ha cambiato la partita di hockey per una partita di hockey competitiva sabato sera. Le persone che non parlano di hockey parlavano di hockey, che è ciò che la NHL voleva da questo torneo, anche se il catalizzatore di questo interesse era qualcosa che nessuno poteva prevedere.

La migliore rivalità nell’hockey negli Stati Uniti vs. Il Canada è appena migliorato, con un gioco di ritorno potenzialmente sul rubinetto la prossima settimana. – Wyshynski

giocare 1:34 USA, Canada combatte tre volte nei primi 9 secondi del gioco Tre giocatori degli Stati Uniti e del Canada sono puniti per tre combattimenti nei primi nove secondi del gioco.

Dov’erano i singoli display per il Canada quando avevano bisogno di obiettivi?

Ultime notizie di Emily Kaplan Scarica l’applicazione ESPN e consentire a Emily Kaplan di essere notificata per prima. Accedi facendo clic sulla campana nell’angolo in alto a destra. Clicca qui per ulteriori informazioni.

Guardando questo gioco, è stato un caloroso dibattito su quale festa era più talentuosa. Il modo in cui Connor McDavid ha trovato spazio e si è rotto attorno a Charlie McAvoy per il primo gol del gioco è probabilmente l’esempio più forte che erano proprio dalla parte canadese.

Ma fuori dal momento solitario? Molte stelle canadesi hanno cercato di trovare i buchi necessari che avrebbero permesso loro di usare il loro talento. Forse l’esempio più ovvio è arrivato nel terzo periodo in cui il vincitore al potere di Hart Trophy Nathan Mackinnon ha usato la sua velocità nell’input di zona per ripensare al suo approccio non appena Jaccob Slavin è arrivato per togliere quella che sembrava essere la strada per la rete .

La maggior parte delle frustrazioni riguardavano gli americani che si affidano a una struttura stretta, rendendo difficile trovare queste opportunità fino a tardi nel terzo periodo. Secondo le statistiche naturali, era il Canada, che ha concluso la notte con 12 possibilità di alto pericolo. Si tratta di più di 10 possibilità di altezza di radunarsi contro la Svezia, ma con un minor numero di gol che lo mostrano. – Clark

Giocatori che guarderanno

Quale torneo per l’ala dei fulmini. Aveva un goal e assistenza contro la Finlandia e lo seguiva con due obiettivi, tra cui una rete vuota su Canada.

Guentzel ha sempre avuto una reputazione in crescita in questa occasione come artista: Off Stanley Cup con Penguins di Pittsburgh e Carolina Hurricanes. È il leader del torneo MVP. – Wyshynski

Parte di quello che il Canada è diventato uno dei primi popolari che ha vinto è stata la profondità del punteggio della squadra. Questo include Reinhart. Dalla stagione 2022-23, solo cinque giocatori hanno segnato più gol NHL di Reinhart, che è a un tempo per finire con più di 40 nell’altra campagna consecutiva.

Ma contro gli Stati Uniti si è concluso con obiettivi zero senza colpi, dopo una prestazione contro la Svezia, in cui ha registrato zero bersagli su tre colpi. – Clark

Grandi domande per un altro gioco

Come si avvicinerà (potenzialmente) un gioco insignificante?

Squadra Opportunità NOI +105 Canada +135 Svezia +650 Finlandia 25-1

Gli americani saranno il prossimo giovedì nella partita di campionato. Che lo sanno. Chi sono i loro avversari è un mistero.

La partita canadese contro la Finlandia lunedì pomeriggio determinerà se hanno colpito la partita per la partita o se la partita americana contro la Svezia sta portando un’importazione. Gli americani giocano un altro portiere per rilassarsi a Hellebuyck? Matthew Tkachuk recupera tutto ciò che lo preoccupava nel gioco del gioco canadese per dare a Chris Kreider un debutto di 4 nazioni?

Nel complesso, questi sono buoni problemi per la squadra del torneo statunitense. – Wyshynski

giocare 0:19 Charlie McAvoy Rocks Connor McDavid con brutto successo nei dischi Charlie McAvoy porta un crimine a Connor McDavid, che può essere ascoltato nel primo periodo.

Lo spazio che è sfuggito al Canada contro gli Stati Uniti è stato trovato contro la Finlandia?

Gran parte di ciò che ha permesso agli Stati Uniti di avere successo contro il Canada è stata la sua capacità di prendere tempo e spazio, bloccando i colpi e usando lo stile fisico, finendo con 30 colpi. La Finlandia potrebbe assomigliare a una strategia simile lunedì quando affronta il Canada per un campionato di ormeggio sulla linea?

La Finlandia ha superato la resa con sei gol nella sua prima partita negli Stati Uniti rendendo la Svezia difficile trovare possibilità di qualsiasi tipo assumendo spazio. Questo è uno dei motivi principali per cui la Svezia si è conclusa solo con possibilità di pericolo. Se la Finlandia utilizza un sistema simile lunedì, quali modifiche che il Canada deve apportare per forzare la partita con l’US-A per evitare la partenza prima del previsto? – Clark