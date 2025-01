Graham Potter accetta di diventare manager del West Ham – fonti

Graham Potter ha lavorato come esperto durante la sconfitta del West Ham a Leicester City a dicembre. Plumb Images/Leicester City FC tramite Getty Images

Graham Potter ha concordato un accordo con il West Ham United per diventare il loro nuovo allenatore, hanno detto fonti a ESPN mercoledì.

L’arrivo di Potter arriva dopo che il suo predecessore Julen Lopetegui è stato licenziato mercoledì, appena otto mesi dopo aver sostituito David Moyes nel ruolo.

Il contratto dell’inglese con il club londinese durerà fino al 2027. Venerdì dovrebbe essere alla guida del terzo turno della FA Cup del West Ham contro l’Aston Villa.

Il West Ham è 14esimo in Premier League avendo vinto sei delle prime 20 partite della stagione.

Potter non ha più lavorato come dirigente da quando è stato licenziato dalla carica di allenatore del Chelsea nell’aprile 2023, essendo stato nel club di West London per soli sette mesi.

È arrivato al Chelsea da Brighton, dove ha trascorso tre anni di successo.