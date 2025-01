Graham Potter é uma boa opção para o West Ham United?

Os Hammers demitiram Julen Lopetegui após uma série de resultados ruins.

Graham Potter foi demitido do cargo de técnico do Chelsea há 647 dias e não voltou ao trabalho desde então. Na quinta-feira, o ex-técnico do Brighton assinou um contrato de dois anos e meio para se tornar o próximo técnico do West Ham.

Potter foi considerado para cargos no Ajax, Leicester City e Suécia, e foi considerado para o cargo de técnico da Inglaterra no verão.

Embora tenha estado no cargo apenas por sete meses, ele reconheceu que sua demissão do Chelsea “doeu muito” e que sua reputação permaneceu estável.

O jogador de 49 anos afirmou recentemente em várias aparições na imprensa que estava “pronto” para regressar ao futebol, mas que a posição “ainda tem de ser a certa”.

Então, por que o West Ham agora? O que deu errado no Chelsea depois da passagem de sucesso pelo Brighton? Investigamos a adequação de Potter para os Hammers.

O West Ham é o trabalho certo para Potter?

Depois de liderar o Ostersunds FK, time sueco da quarta divisão, a três promoções em cinco temporadas, Potter ficou conhecido pela primeira vez como técnico.

A Copa da Suécia, seu primeiro título importante e uma vaga na Liga Europa (onde derrotou o Arsenal por 2 a 1 no Emirates Stadium, mas perdeu a partida das oitavas de final por 4 a 2 no total) também foram destaques de seus sete anos no cargo. .

Para um técnico inglês, foi um caminho estranho, mas o levou ao Swansea em 2018 e ao Brighton no ano seguinte, até assinar pelo Chelsea em 2022.

Potter, que é frequentemente descrito como um técnico gentil e atencioso, se estabeleceu como um dos jovens técnicos mais promissores do futebol em Brighton, onde foi encarregado de transformar o time que estava constantemente em perigo de rebaixamento para um time da Premier League com um estilo de jogo mais ousado.

Embora Brighton tenha conseguido mais desde que Potter deixou o Amex, incluindo jogar na Europa sob o comando de Roberto de Zerbi depois de terminar em sexto na Premier League, fontes dos Seagulls indicam que o técnico italiano se beneficiou muito do trabalho de Potter lá, já que construiu uma base lá antes de assumir o cargo. . O trabalho do blues.

Potter fará as pazes e entregará no West Ham?

O ex-chefe dos Hammers, Harry Redknapp, disse: “Não é um lugar fácil de administrar: as expectativas são muito altas. “Quem vai para lá não só precisa formar um time vencedor, mas também produzir um time que jogue o que os torcedores do West Ham consideram o estilo do West Ham.”

Os dirigentes do West Ham estiveram no comando em média 32 meses durante a era da Premier League, pouco mais de dois anos e meio. Comparado com Newcastle, Everton, Tottenham e Aston Villa, é mais longo.

Em meio a inúmeros rumores de que Julen Lopetegui poderia perder o emprego, fontes revelaram na terça-feira que o técnico do West Ham, Tim Steidten, estava trabalhando fora do centro de treinamento do time. Steidten e Moyes se desentenderam na temporada passada. Como Potter se encaixa em sua hierarquia atual ainda está em aberto.

Potter recebeu ofertas de outros empregos desde que deixou o Chelsea, de acordo com pessoas familiarizadas com o assunto, mas optou pelo West Ham por causa da propriedade estável do time e da reputação de dar aos treinadores tempo para se desenvolverem.

Além disso, achou que a posição se encaixava bem e que o time era melhor que os demais nas posições inferiores da Premier League.

