Graham Potter: il West Ham assume l’ex Chelsea, boss del Brighton

Il West Ham United ha nominato Graham Potter come nuovo allenatore. Lo ha annunciato giovedì il club.

Sostituisce il Ct della Spagna Julen Lopetegui, che è rimasto in carica solo sette mesi prima di essere esonerato a causa del pessimo stato di forma.

Il contratto dell’inglese con il club londinese durerà fino al 2027. Venerdì sarà responsabile del terzo turno della FA Cup del West Ham contro l’Aston Villa.

Nonostante sia stato legato a diversi lavori negli ultimi tempi, Potter non ha lavorato nel management da quando è stato licenziato come allenatore del Chelsea nell’aprile 2023, dopo aver trascorso solo sette mesi nel club di West London.

È arrivato al Chelsea da Brighton, dove ha trascorso tre anni di successo.

“Sono molto emozionato, è un giorno di cui sono orgoglioso di essere l’allenatore di questo fantastico club, grande tradizione, grande storia, grandi aspettative, grande sfida. Sono emozionato, è come il Natale per gli adulti”, ha detto Potter al carta. conferenza giovedì.

“Non ho dormito bene la notte scorsa a causa dell’emozione. Non vedo l’ora di incontrare i giocatori, i tifosi e di partire”.

“La mia esperienza è che puoi costruire una squadra che sia identificabile in campo, di cui i tifosi siano orgogliosi e si divertano a guardarla.

Graham Potter è stato annunciato come il nuovo allenatore del West Ham. West Ham United FC tramite Getty Images

“Tutti sono sulla stessa lunghezza d’onda quando si tratta di ciò che vogliamo ottenere e di come giocare a calcio. Se questo allineamento c’è e c’è una connessione tra il club e i tifosi, allora perché mettere un tetto a qualcosa?”

Quando gli è stato chiesto del suo periodo senza dirigenza e del motivo per cui sentiva che il West Ham era giusto per lui, Potter ha detto: “Quando hai avuto molto tempo per pensare, c’è un sentimento in te, una combinazione di molti fattori.

“L’ambizione del consiglio, la loro fiducia e fiducia in me, guardando la squadra, l’accademia, il lavoro che Mark Noble sta facendo dietro le quinte lì. I tifosi sono appassionati, informati, leali”.

“Se sommi tutto, è un club enorme. È un club familiare ed è questo che piace anche a me, quel senso di lottare insieme”.

Il West Ham è 14esimo in Premier League avendo vinto sei delle prime 20 partite della stagione.

Al club si uniranno il vice allenatore Bruno, gli allenatori della prima squadra Billy Reid e Narcís Pèlach, che hanno lavorato con Potter al Chelsea e al Brighton, mentre l’allenatore dei portieri Xavi Valero manterrà il suo ruolo.