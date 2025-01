Grambling State Tigers x Florida A&M Rattlers: como assistir basquete online da NCAA, canal de TV, informações de transmissão ao vivo, horário de início

relatório de intervalo

Falta apenas mais um tempo entre Grambling State e a vitória que eles eram favoritos para alcançar esta noite. Eles construíram uma vantagem rápida de 39-30 contra o Florida A&M.

O Grambling State ainda não teve sucesso fora de casa, então tem algo a provar. A vitória está ao nosso alcance; Este poderia ser o seu golpe de sorte?

Quem está jogando

Florida A&M Rattlers @ Grambling State Tigers

Registros atuais: Florida A&M 3-10, Grambling State 3-13

Como assistir

O que saber

Temos outro confronto emocionante do SWAC agendado para o Florida A&M Rattlers e o Grambling State Tigers às 19h30 horário do leste dos EUA na segunda-feira no Fredrick C. Hobdy Assembly Center. Os Rattlers certamente esperam encerrar uma seqüência de 15 derrotas consecutivas desde a temporada passada.

Nunca é divertido perder, e é ainda menos divertido perder por 91-57, que foi o placar final do jogo do Florida A&M contra o Southern U. no sábado. Os Rattlers ficaram em uma posição difícil após o primeiro tempo, com o placar já em 53-26.

Enquanto isso, a recente queda do Grambling State ficou um pouco mais difícil no sábado, após sua terceira derrota consecutiva. Eles caíram por 65-59 para Bethune-Cook. Os Tigres não corresponderam ao seu potencial e ficaram aquém da liderança que os apostadores pensavam que tinham ao entrar no jogo.

Grambling State lutou para trabalhar junto e terminou o jogo com apenas quatro assistências. Não vencem (0-3) quando simplesmente não passam a bola.

A derrota da Florida A&M reduziu seu recorde para 3-10. Quanto ao Grambling State, sua derrota caiu para 3-13.

A Florida A&M espera vencer as probabilidades na segunda-feira, já que os especialistas acreditam que estão caminhando para uma perda. Esta disputa será a sexta consecutiva entre os azarões (até o momento nesta reta estão 1-4 contra o spread).

Florida A&M perdeu para Grambling State em sua reunião anterior em março de 2024, caindo 75-68. Poderá a Florida A&M vingar a sua perda ou a história está condenada a repetir-se? Saberemos muito em breve.

Chance

Grambling State é um grande favorito de 7,5 pontos contra Florida A&M, de acordo com o último probabilidades de basquete universitário.

Os apostadores alinharam-se com a comunidade de apostas neste caso, já que o jogo começou com um spread de 7,5 pontos e assim permaneceu.

O acima/abaixo é de 132,5 pontos.

História da série

Grambling State venceu 4 de seus últimos 6 jogos contra Florida A&M.