Grande golpe para a África do Sul: Anrich Nortje foi excluído do ICC Champions Trophy 2025 devido a uma lesão nas costas

Anrich Nortje não joga críquete internacional desde a Copa do Mundo T20 de 2024.

O lançador rápido sul-africano Anrich Nortje perderá o SA20 em andamento e o próximo ICC Champions Trophy 2025 devido a uma lesão nas costas.

Isso foi confirmado na quarta-feira, apenas alguns dias depois que a Cricket South Africa (CSA) anunciou sua convocação de 15 jogadores para o Troféu dos Campeões, que será disputado de 19 de fevereiro a 9 de março no Paquistão e em Dubai.

Nortje sofreu lesões nos últimos anos e perdeu torneios e séries importantes, incluindo a Copa do Mundo ICC de 2023, na Índia. Anteriormente, ele perdeu a Copa do Mundo de 2019 devido a uma fratura no polegar.

Ele jogou críquete ODI pela última vez em setembro de 2023, mas jogou novamente na Copa do Mundo ICC T20 de 2024, onde ajudou a África do Sul a chegar à final, que perdeu para a Índia.

Nortje deveria retornar ao críquete internacional na recém-concluída série de bola branca contra o Paquistão, em casa, mas machucou o dedo do pé nas redes.

Ele não havia jogado uma única partida pelo Pretoria Capitals no SA20 2025 antes de ser totalmente descartado.

Um comunicado do CSA disse que Nortje foi submetido a exames na segunda-feira e “não se espera que se recupere a tempo para o torneio para maiores de 50 anos”.

A lesão de Nortje é um grande golpe para os Proteas, já que o marcapasso é um dos arremessadores rápidos mais temíveis do mundo. Seu ritmo acelerado e entregas longas teriam sido cruciais em campos calmos no Paquistão.

Quem substituiu Anrich Nortje na seleção sul-africana do ICC Champions Trophy 2025?

Até agora, a África do Sul não nomeou o substituto de Nortje. O versátil jogador de boliche rápido Gerald Coetzee parece a escolha mais provável para substituir Nortje. Coetzee deixou uma grande impressão durante a Copa do Mundo de 2023 na Índia.

Cronograma da fase de grupos da África do Sul no ICC Champions Trophy 2025:

21 de fevereiro: África do Sul x Afeganistão, Karachi

25 de fevereiro: África do Sul x Austrália, Rawalpindi

1º de março: África do Sul x Inglaterra, Karachi

