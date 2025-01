Grande golpe para a Austrália quando Mitchell Marsh é descartado do Troféu dos Campeões da ICC 2025 devido a uma lesão nas costas

Mitchell Marsh fazia parte da equipe vencedora da Copa do Mundo de 2023 da Austrália.

Três semanas antes do Troféu dos Campeões da ICC 2025, a Austrália recebeu um grande golpe, desde que Mitchell Marsh descartou a competição devido a uma lesão nas costas.

Marsh, que recentemente perdeu seu lugar no lado do teste devido à forma ruim da massa, estava sob uma nuvem de fitness durante o BGT 2024-25, desde que lançou apenas 33 overs em quatro testes durante a série. Então ele jogou um jogo de BBL, no qual foi demitido por um pato e não foi jogado, antes de perder os últimos três jogos de seu time.

Um comunicado australiano de críquete disse: “Mitchell Marsh foi descartado do próximo troféu dos homens homens homens com dor e disfunção lombar em andamento. O painel da seleção nacional e a equipe médica australiana de homens foram ao pântano do torneio com a lesão que não respondeu o suficiente para a reabilitação.

“Sua dor lombar nas últimas semanas, o que levou o NSP a tomar a decisão de longo prazo para Marsh concluir um período mais difundido de reabilitação. Marsh agora passará por um período de mais descanso e reabilitação como parte de seu plano de retornar ao jogo. O NSP se reunirá para decidir sobre um substituto do pântano no devido tempo.

Marsh era um equipamento crucial na equipe vencedora da Copa do Mundo de 2023 na Austrália. Ele marcou 441 corridas a uma taxa de greve de 107 com dois séculos e cinquenta e também contribuiu para alguns overs.

Mitchell Marsh jogará no IPL 2025?

Depois de ser descartado do troféu dos Campeões devido a uma lesão nas costas, Marsh passará por um processo de reabilitação de longo prazo. Isso pode tornar improvável que apareça no IPL 2025, ou pelo menos a primeira metade da competição poderia ser perdida.

No leilão Mega Mega 2025, Marsh foi comprado pela Lucknow Super Giants por INR 3,4 milhões de rúpias, mas sua participação na competição deste ano agora é incerta.

