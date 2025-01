Grande golpe para Bangladesh antes do ICC Champions Trophy 2025, quando Shakib Al Hasan falha novamente no teste de boliche

Shakib Al Hasan foi o maior artilheiro de Bangladesh na Copa do Mundo de Críquete ICC de 2019.

Bangladesh sofreu um golpe quando o veterano Shakib Al Hasan foi reprovado no teste de boliche pela segunda vez. Seu último teste independente foi realizado no Centro Sri Ramachandra de Ciências do Esporte, em Chennai.

Shakib foi reprovado em seu primeiro teste na Universidade de Loughborough, no Reino Unido, no final do ano passado, depois de ter sido denunciado por ação suspeita durante uma partida municipal em setembro.

De acordo com os regulamentos do Conselho Internacional de Críquete (ICC), a suspensão foi aplicada automaticamente por todos os conselhos nacionais de críquete e se aplica a competições nacionais e internacionais.

No entanto, Shakib continua elegível para continuar jogando como batedor em todos os formatos de críquete.

Os últimos meses foram desafiadores para Shakib. Ele jogou pela última vez por Bangladesh em outubro de 2024, durante a série de testes de duas partidas contra a Índia. Após a série, ele não conseguiu voltar para casa devido à angústia pública por causa de suas posições políticas.

Sua segunda falha no teste de boliche ocorreu pouco antes do anúncio da equipe de Bangladesh para o ICC Champions Trophy 2025. Os relatórios sugerem que o capitão do ODI, Najmul Hossain Shanto, já havia concordado em incluir Shakib na equipe, mas sua incapacidade de lançar agora pode afetar essa decisão.

BCB sobre suspensão de Shakib Al Hasan

Em comunicado divulgado no sábado, o Bangladesh Cricket Board (BCB) confirmou que a suspensão de Shakib permanecerá em vigor. O conselho enfatizou que é necessária uma reavaliação bem-sucedida de sua ação no boliche antes que a suspensão possa ser levantada.

A declaração dizia: “Consequentemente, a suspensão existente do jogador de jogar bowling no críquete internacional também é mantida após uma avaliação inicial independente no centro de testes da Universidade de Loughborough, no Reino Unido. Uma reavaliação bem-sucedida é necessária para que a suspensão do boliche seja levantada.“

O BCB esclareceu que apesar da suspensão de Shakib do boliche, o jogador de 37 anos ainda pode jogar como batedor.

“Embora Shakib esteja atualmente impossibilitado de lançar, ele pode continuar jogando como batedor em todas as formas de críquete nacional e internacional.“

