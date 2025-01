Grandes honras da ICC para Jasprit Bumrah: India Star Pacer derrota Joe Root para vencer…

O atacante indiano de boliche rápido Jasprit Bumrah foi nomeado o vencedor do prêmio de jogador de críquete masculino do ano da ICC em 2024. Bumrah conquistou surpreendentes 71 postigos enquanto arremessava 357 saldos em 13 partidas, com uma média de 14,92 em 2024. Os 71 escalpos de Bumrah em 2024 fizeram dele apenas o quarto lançador indiano a conseguir mais de 70 postigos de teste em um ano civil, depois de Ravichandran Ashwin, Anil Kumble e Kapil Dev. Esses números foram suficientes para vencer a concorrência de Kamindu Mendis, do Sri Lanka, e da dupla de rebatidas inglesas Harry Brook e Joe Root para ganhar o prestigioso prêmio.

Foi um ano em que Bumrah teve um desempenho brilhante tanto em casa quanto fora, provando que desempenhou um papel fundamental em manter a Índia na disputa por uma vaga na final do Campeonato Mundial de Testes de 2025, embora a equipe não tenha conseguido chegar à luta pelo título.

O incrível 2024 de Bumrah começou durante a memorável vitória da Índia no teste contra a África do Sul na Cidade do Cabo, onde ele conquistou oito postigos. Ele então marcou 19 na vitória da Índia sobre a Inglaterra por 4 a 1, com destaque para nove gols que ajudaram a Índia a igualar a vitória na série em Visakhapatnam.

O desempenho mais notável de Bumrah no teste em 2024 veio na altamente competitiva Border-Gavaskar Trophy Series na Austrália, onde ele conquistou 32 postigos em cinco partidas com uma média de 13,06 e uma taxa de acertos de 28,37 para ganhar o prêmio de Jogador da Série.

Foi durante a série australiana que Bumrah ultrapassou a marca de 200 postigos de teste, tornando-se o 12º lançador indiano a fazê-lo, embora isso não tenha ajudado os visitantes a evitar uma derrota por 3-1 na série.

Seu melhor desempenho durante a turnê pela Austrália veio quando ele acertou oito postigos em um período impressionante em Perth, incluindo cinco postigos nas primeiras entradas para levar a Índia à vitória em 295 corridas.

Bumrah (31) também estabeleceu um recorde único ao alcançar o feito, tornando-se o único lançador na história do Teste com pelo menos 200 dispensas com uma média inferior a 20 (19,4).

(Esta história não foi editada pela equipe da NDTV e é gerada automaticamente a partir de um feed distribuído.)