Great Bud for New Zealand: Star Pacer duvidoso para os mestres do troféu após a digitalização

A preparação da Nova Zelândia para o próximo Trophy ICC 2025 Masters alcançou um potencial bloqueio de estradas, com a disponibilidade do assédio de Fast Hat de Ferguson devido à lesão pós -executiva do tendão durante os Emirados Árabes Unidos. Speedster experiente deixou o campo antes do final do feitiço, aumentando as preocupações sobre sua eficiência antes da principal tarefa internacional. Após a lesão, Ferguson passou por digitalização na quinta -feira para avaliar a gravidade do problema. O treinador principal da Nova Zelândia, Gary Stead, confirmou que a equipe estava esperando o relatório do radiologista antes de decidir participar de Ferguson em Trójka, nos campeões do Paquistão e Troféus.

“Lockie fez uma varredura (quinta-feira) nos Emirados Árabes Unidos ontem”, disse Stead, na véspera de uma abertura de três vias. “Temos fotos aqui e ((nós) esperamos que nosso radiologista nos dê um relatório sobre esse alcance. Little -up -up lesões no tendão, por isso estamos esperando apenas o cronograma de dicas relacionadas a isso antes de decidirmos se Lockie viaja Aqui (Paquistão), ou temos que substituí -lo pelo troféu dos mestres.

Ferguson, que é o jogador rápido mais experiente da equipe do Trophy Champions Trophy na Nova Zelândia, desempenha um papel fundamental no ataque do Black Caps, especialmente nos campos do subcontinente. Sua ausência deixaria um vazio significativo na equipe, especialmente quando outros ursos rápidos ainda estão se recuperando após a cirurgia do joelho. Sears, que jogou 17 T20i e um teste, ainda não estreou em ODI, fazendo de Ferguson uma lesão um problema sério para Kiwi.

Para cobrir a lesão de Ferguson, a Nova Zelândia já estava envolvida no marinheiro Jacob Duffy na equipe. No entanto, não de duas semanas antes da partida de abertura no campeonato contra o Paquistão em 19 de fevereiro em Karachi, o gerenciamento de equipes pode ser forçado a mencionar a substituição se Ferguson não puder se recuperar a tempo.

A Nova Zelândia deve jogar em Tri-Serria com a participação do Paquistão e da África do Sul, a partir do sábado, como parte da preparação para o Masters of Masters. A equipe também disputará uma partida com a África do Sul em Lahore em 10 de fevereiro, e as outras partidas estão agendadas como partidas.

Graças à prioridade da aptidão do jogador, Stead enfatizou que a equipe gerencia cautelosamente o fardo das tigelas.

“Isso dependerá de como as pessoas se formam, especialmente as tigelas, após o primeiro jogo e quais são suas acusações e, em seguida, quais são as condições”, disse ele. “Não é tão quente quanto você pensa que seria na Ásia. Ainda está muito frio, mas se você atirar no calor do dia, ele poderá fazer mais nas escotilhas. Então, simplesmente gerenciaremos isso e serem inteligentes, entendendo que o grande torneio é o troféu de mestrado.

Entre a incerteza em torno de Ferguson, na Nova Zelândia, ela estava crescendo com o retorno de Szypera Kane Williamson e a principal ordem de Devon Conway. Ambos os jogadores se juntaram à equipe em Lahore, após as obrigações da franquia com o Super Giants Durban (DSG) e Joburg Super Kings (JSK) na Liga SA20.

A presença deles será necessária porque a Nova Zelândia recusa sua composição antes do evento ICC.

Enquanto todas as oito equipes participantes já anunciaram suas equipes dos Trophy Champions, a ICC permite alterações até 12 de fevereiro. Se a lesão de Ferguson for considerada grave, a Nova Zelândia poderá ser forçada a introduzir um deputado antes do prazo.