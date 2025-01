Green spiega le ultime scuse di Poole e vuole che continui

SACRAMENTO, California – La star dei Golden State Warriors Draymond Green si è scusato per aver preso a pugni l’ex compagno di squadra Jordan Poole e ha detto che è ora di voltare pagina dall’incidente che ha fratturato lo spogliatoio dei Warriors più di due anni fa.

Le ultime scuse di Green sono arrivate dopo che Poole ha detto sabato di amare “la maggior parte di quei ragazzi laggiù” quando gli è stato chiesto della calorosa accoglienza che ha ricevuto quando è tornato al Chase Center – sede dei Warriors a San Francisco – come membro del I maghi di Washington. .

Green ha pubblicato un tweet in risposta ai commenti di Poole, che diceva: “Mi dispiace davvero”.

“Ho risposto perché sono passati tre anni”, ha detto Green mercoledì al “The Draymond Green Show with Baron Davis”. “Ad esempio, andiamo avanti. Siamo andati avanti. Mi dispiace davvero. L’affermazione di (Poole) era un po’ come se stesse cercando un po’ di simpatia… continua a considerarmi il cattivo. Continua così fratello .

“Mi dispiace. Non avrei dovuto picchiarlo. Ma è successo. Andiamo avanti.”

Suggerimenti dell’editore 2 Correlati

Un video di Green e Poole che si scambiano parole è trapelato da una sessione di allenamento pre-campionato nell’ottobre 2022. Green si avvicinò a Pool, che spinse Green. Il verde colpì Poole.

Green in seguito si scusò pubblicamente con Poole e la sua famiglia. Green è stato multato dai Warriors e ha lasciato volontariamente la squadra per un po’, ma non ha saltato una partita né ha affrontato alcuna disciplina da parte del campionato.

Il pugno è avvenuto durante il ritiro della squadra dopo che i Warriors avevano vinto il campionato NBA la stagione precedente. Hanno poi perso nelle semifinali della Western Conference durante la postseason del 2023 e Poole è stato ceduto a Washington nel giugno di quell’anno nell’accordo con Chris Paul.

“Vado avanti e indietro con quello”, ha detto Green nel podcast. “So di aver sbagliato, ma non puoi chiamare un uomo una B, colpirlo e non essere colpito. Quindi a volte mi siedo in entrambi questi spazi. La realtà è che la risposta probabilmente è da qualche parte nel mezzo, giusto ? Non avrei dovuto licenziarlo in quel modo.

“Penso che in un certo senso te lo riporti addosso per lui. Come quando lo fai, riporti semplicemente quel momento su te stesso. Devi andare avanti e tenerlo sotto pressione, amico. Devi lasciarlo andare.”

La scorsa stagione, Green è stato sospeso per cinque partite per aver soffocato il centro dei Minnesota Timberwolves Rudy Gobert per un possesso palla, poi sospeso a tempo indeterminato per aver dato un pugno in faccia al centro dei Phoenix Suns Jusuf Nurkic, che ha finito per saltare 12 partite.

Durante quest’ultima sospensione, Green è stato sottoposto a consulenza e chiamate Zoom obbligatorie con i dirigenti dell’NBA, dei Warriors, del sindacato dei giocatori e del suo agente per tornare in gioco. Green ha detto a ESPN che lo ha aiutato a diventare un giocatore e una persona “diversa” in questa stagione. Ha detto che ha due terapisti e uno psicologo dello sport, ma che le chiamate di check-in lo hanno davvero aiutato.

In questa stagione, Green ha subito otto falli tecnici ma solo un’espulsione, rispetto ai quattro della scorsa stagione.

“Voglio che la gente dica: ‘Amico, è stato un po’ desolante qui. Ma poi guarda dove è andata. Ed è perché si è preso la responsabilità'”, ha detto Green a ESPN. “Non importa cosa provassi riguardo alla situazione di Rudy, alla situazione di Nurkic… all’incidente di Jordan Poole, qualunque fosse la situazione, l’ho presa sul serio. Me ne sono preso la responsabilità e sono andato avanti.

“È colpa mia. Avevo bisogno di essere migliore e ho fallito. Tutti falliamo. Ma io non sono un fallimento.”

Green si è infortunato al polpaccio sinistro all’inizio della partita di sabato contro Washington. Ha saltato la partita di mercoledì ai Sacramento Kings e sarà rivalutato la prossima settimana.