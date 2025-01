Greg Olsen ammette che sarebbe interessato al ruolo di front office della NFL

I Chicago Bears si trovano ad affrontare una fase di ricostruzione significativa con diversi posti vacanti da ricoprire all’interno della loro organizzazione.

Oltre ad aver bisogno di coordinatori sia offensivi che difensivi, la squadra è alla ricerca di allenatori di posizione in ruoli chiave: quarterback, running back, ricevitori larghi e assistenti tight end.

I Bears stanno anche cercando di portare nuove prospettive nel loro front office.

Aggiungendo intrigo alla situazione, l’ex tight end della NFL Greg Olsen ha recentemente suscitato interesse durante la sua apparizione allo show “Waddle and Silvy” di ESPN Chicago, esprimendo il suo desiderio di fare un ritorno nella NFL – non come giocatore, ma in front office o capacità di allenatore.

La conversazione ha preso una svolta interessante quando il conduttore Marc Silverman ha discusso della potenziale traiettoria di Tom Brady, suggerendo che la NFL potrebbe allontanare Brady dalla proprietà e indirizzarlo a un ruolo più attivo, come presidente della squadra.

Una mossa del genere porterebbe Brady a concentrarsi sulle operazioni di front office dei Raiders invece che sulla sua carriera televisiva, aprendo potenzialmente la porta a Olsen per assumere il ruolo di analista principale presso Fox.

Di fronte a questo scenario, Olsen ha scherzosamente preso in considerazione un’altra possibilità: diventare il presidente delle operazioni calcistiche dei Bears.

Ha condiviso il suo punto di vista sul valore delle diverse esperienze nella leadership del calcio.

“Sai, penso che ci sia molto valore ed esperienza in questo, anche se quell’esperienza non arriva necessariamente in un ‘ruolo di allenatore o di scouting’. Metterei la mia esperienza nei circoli della NFL allo stesso livello di chiunque negli ultimi 20 anni”, ha osservato Olsen.

“Metterei la mia esperienza nei circoli NFL contro chiunque negli ultimi 20 anni” Greg Olsen racconta @WaddleandSilvy E @TWaddle87 che avrebbe preso in considerazione un ruolo di front office o di allenatore con i Bears Ascolta l’intero spettacolo sull’app ESPN Chicago:… pic.twitter.com/ek0EOaGORj — ESPN Chicago (@ESPN1000) 16 gennaio 2025

Ha sfidato l’approccio tradizionale delle assunzioni basato esclusivamente sull’esperienza di coaching, sottolineando come molti professionisti esperti abbiano ancora difficoltà a trovare posizioni.

Olsen sostiene che le squadre espandano la loro ricerca oltre i circoli di coaching convenzionali, suggerendo di prendere in considerazione candidati che hanno mostrato successo in altre aree, in particolare quelli che comprendono la costruzione del roster, la costruzione della cultura e i moderni schemi offensivi.

Olsen porta un punto di vista unico plasmato dai suoi 14 anni di carriera, compreso il tempo trascorso con le squadre contendenti al Super Bowl.

Il suo attuale ruolo di analista di giochi gli ha permesso di studiare da vicino le organizzazioni di successo e di osservare sia le formule vincenti che le insidie ​​organizzative.

PROSSIMO: Aaron Glenn rivela i suoi pensieri sull’aggressività del 4° down di Dan Campbell