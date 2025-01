Greg Olsen rivela come i Ravens possono alleviare la pressione su Lamar Jackson

I Baltimore Ravens hanno ora vinto consecutivamente i titoli AFC North dopo aver terminato la stagione regolare 2024 con un punteggio di 12-5.

Ora ospiteranno in casa l’arcirivale Pittsburgh Steelers nel primo turno dei playoff questo fine settimana.

L’ex tight end della NFL e attuale conduttore televisivo della Fox Greg Olsen si è unito a “The Herd” per parlare di come i Ravens possono tenere sotto pressione il quarterback stellare Lamar Jackson.

“L’unico modo per superarlo è superarlo. Quindi penso che ci vorrà una vittoria nei playoff… Fai partire (Jackson) con un inizio davvero veloce… Lascialo ambientare nella prima partita di playoff questo fine settimana,” Olsen disse.

"Faranno un buon lavoro per inserirlo in questo gioco. Migliore sarà la partenza, più si sentirà a suo agio e meno pressione". — @gregolsen88 su Lamar Jackson

Per quanto grande regista sia Jackson, è solo 2-4 nei playoff da titolare.

Il due volte MVP è una delle stelle più luminose del gioco, ma non si è fatto vedere quando le luci diventano molto luminose.

Dopo aver guidato il campionato in questa stagione per quanto riguarda il punteggio di quarterback (77,5), il punteggio di passer (119,6) e la percentuale di touchdown (8,6%), Jackson sta cercando di portare quello slancio nella postseason.

Tuttavia, l’ex vincitore dell’Heisman è solo 3-5 in carriera contro i Pittsburgh Steelers e non li ha mai affrontati nei playoff.

È il suo momento di presentarsi e fare una dichiarazione.

Come ha detto Olsen nella sua performance, c’è solo un modo per superare gli ostacoli come quarterback della NFL, ed è farlo.

Se Jackson e i Ravens riescono a ottenere uno slancio iniziale contro gli Steelers, hanno buone possibilità di vincere.

